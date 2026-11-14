Российские войска заняли Терсянку в Запорожской области
Под контроль ВС РФ перешло село Терсянка в Запорожской области, сообщило Минобороны России. Село заняли подразделения российской группировки войск «Восток».
Судя по изображению в Telegram-канале министерства, речь идет о селе в Новониколаевском районе. Терсянка находится на правом берегу реки Верхняя Терса. В 3 км от него расположено село Заливное, а в 1,5 км — село Терновка. Согласно украинской переписи от 2001 года, на тот момент в селе проживали 444 человека.