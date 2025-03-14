Кремль: Путин передал сигнал Трампу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Господин Путин передал через него информацию и «дополнительные сигналы» для Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, у России и США есть понимание, что разговор президентов стран необходим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он (Уиткофф.— "Ъ") вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Стив Уиткофф прибыл в Москву утром 13 марта — спустя два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогу которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Это предложение планировалось обсудить и с российской стороной. Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошли в закрытом формате. Самолет последнего вылетел из Москвы утром 14 марта.

До встречи со спецпосланником Дональда Трампа Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, необходимо учесть несколько нюансов, в том числе кто гарантирует сохранение режима прекращения огня. Российский президент отмечал риск использования Украиной 30-дневного перемирия для получения оружия или принудительной мобилизации.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».

Лусине Баласян