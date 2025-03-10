Захарова опровергла планы провести новую встречу РФ и США в Саудовской Аравии

Новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на нынешней неделе не планируется, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее о такой возможности сообщил американский телеканал CNN. По его информации, американцы планировали провести отдельную встречу с представителями российской делегации помимо переговоров с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало»,— ответила на вопрос журналистов ТАСС госпожа Захарова.

Переговоры представителей Вашингтона и Киева пройдут в среду, 12 марта, в городе Джидда. Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины обсудят на встрече урегулирование украинского кризиса. По данным Fox News, в состав американской делегации войдут Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что представители двух стран проведут «содержательную встречу».

Bloomberg уточнило, что господин Трамп объединил подписание сделки по редкоземельным металлам с обещанием Киева пойти на прекращение огня. По словам собеседников агентства, США требуют от Украины согласиться сесть за стол переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».