МИД Саудовской Аравии назвал место встречи делегаций США и Украины 12 марта

Власти Саудовской Аравии подтвердили, что переговоры представителей Вашингтона и Киева пройдут в среду, 12 марта, в городе Джидда. Накануне спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что делегации обсудят на встрече урегулирование украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Министерство иностранных дел от имени Саудовской Аравии приветствует проведение запланированной встречи между США и Украиной»,— сказано на странице МИД королевства в социальной сети X.

По данным Fox News, в состав американской делегации войдут Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. Владимир Зеленский тем временем сообщил, что на следующей неделе представители двух стран проведут «содержательную встречу».

Bloomberg уточнил, что господин Трамп объединил подписание сделки по редкоземельным металлам с обещанием Киева пойти на прекращение огня. По словам собеседников агентства, США требуют Украину согласиться сесть за стол переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».