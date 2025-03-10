CNN: США проведут переговоры с Россией в Саудовской Аравии на этой неделе

Представители администрации президента США Дональда Трампа встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии на этой неделе. Встреча пройдет отдельно от переговоров американской и украинской делегаций, сообщает CNN со ссылкой на источники. Переговоры представителей Вашингтона и Киева пройдут в среду, 12 марта, в городе Джидда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины обсудят на встрече урегулирование украинского кризиса. По данным Fox News, в состав американской делегации войдут Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что представители двух стран проведут «содержательную встречу».

Bloomberg уточнил, что господин Трамп объединил подписание сделки по редкоземельным металлам с обещанием Киева пойти на прекращение огня. По словам собеседников агентства, США требуют от Украины согласиться сесть за стол переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».