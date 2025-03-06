США и Украина проведут переговоры в Саудовской Аравии 12 марта

Представители администрации президента США Дональда Трампа на следующей неделе поедут в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией из Украины, сообщил корреспондент Fox News. По данным Axios, встреча Киева и Вашингтона пройдет 12 марта.

По данным Fox News, в состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Высокопоставленные американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду. Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера»,— написал в соцсети X журналист портала Axios со ссылкой на два источника.

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