Глава МОК призвал рассмотреть допуск российских команд на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные организации «очень внимательно изучить» возможность допуска российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. Он уточнил, что вопрос участия российских команд предстоит решить следующему президенту МОК, после того как его отставка вступит в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Миссия олимпийского движения — объединять»,— сказал господин Бах в интервью Associated Press, комментируя возможное участие России в зимних Олимпийских играх. «Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно»,— заключил президент МОК. Следующие зимние Игры пройдут в феврале 2026 года в Милане.

Президент комитета покинет свой пост в июне этого года. Отставку президента исполнительный совет МОК принял в конце прошлого месяца. О том, что он не будет баллотироваться на следующий срок, Томас Бах сообщил в августе 2024 года. Следующие выборы президента МОК пройдут 20 марта в Греции.

В феврале SVT сообщал, что МОК обратился к международным федерациям с призывом допустить российских и белорусских спортсменов до участия на зимней Олимпиаде 2026 года.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что у МОК не осталось «даже формальных причин» отстранения российских спортсменов от олимпийских соревнований.

Подробнее о политике господина Баха в отношении России читайте в материале «Ъ».