Международный олимпийский комитет принял отставку Томаса Баха

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил отставку президента организации Томаса Баха с поста члена организации. Отставка вступит в силу 23 июня — в этот день будут переданы полномочия новому президенту комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Президент МОК подал прошение об отставке на этой неделе. О том, что он не будет участвовать в следующих выборах главы организации, господин Бах заявил еще в августе. При этом, как уточняют в МОК, члены комитета просили его остаться и участвовать в следующих выборах.

Следующие выборы президента МОК в комитете пройдут 20 марта в Греции. На этот пост претендуют семь кандидатов.

Господин Бах возглавил МОК в сентябре 2013 года. Тогда за него проголосовали 49 из 93 членов МОК. В марте 2021-го Томас Бах был переизбран на должность президента МОК на четырехлетний срок. За него проголосовало 93 члена МОК, против него — один.

Томасу Баху 71 год. До своей карьеры в комитете он возглавлял Олимпийскую спортивную конфедерацию Германии. Также он занимал пост президента апелляционного комитета Спортивного арбитражного суда. В прошлом Томас Бах занимался фехтованием на рапирах. В 1976 году он стал олимпийским чемпионом в командном первенстве, в 1977-м — чемпионом мира.

Подробнее о предстоящих выборах главы МОК — в материале «Ъ».