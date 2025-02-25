Дегтярев: у МОК больше нет причин для отстранения ОКР

У Международного олимпийского комитета (МОК) не осталось формальных причин для отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исполком МОК 12 октября 2023-го отстранил ОКР из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «В декабре был принят новый устав ОКР. Больше региональные олимпийские советы членами ОКР не являются... Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана»,— сказал господин Дегтярев (цитата по Sports.ru).

По словам министра, ОКР уже уведомил МОК об изменениях в своем уставе, но ответа пока не получил. «Придет. Также письма с требованием допустить наших олимпийцев до отбора направлены во все зимние международные федерации»,— отметил он.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. На летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Зимняя Олимпиада пройдет в Италии в 2026 году. В Кремле заверили, что Россия продолжит добиваться допуска россиян к международным соревнованиям.

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