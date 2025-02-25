МОК призвал допустить россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям с призывом допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях, чтобы они имели возможность отобраться на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил шведский телеканал SVT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rafiq Maqbool / AP Фото: Rafiq Maqbool / AP

По данным источника, в МОК считают успешным опыт летней Олимпиады 2024 года в Париже (в ней в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян). МОК находится в контакте с Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерацией лыжных видов спорта и желает реализовать нечто подобное на предстоящих Играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Для этого необходимо разрешить нейтральным спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в квалификационных соревнованиях.

Сообщается, что в МОК «ясно дают понять», что «хотят найти решение», которое позволило бы российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе принять участие в Олимпиаде. При этом подчеркивается, что МОК не шантажировал федерации: «Это не значит, что они говорят сделать так под угрозой отмены финансирования».

Телеканал отметил, что отправил запрос в МОК, но в организации отказались высказываться, сославшись на нехватку времени. Прокомментировал новость глава IBU Олле Далин. «Можно сказать, что в МОК рассчитывают реализовать такую схему. Однако сегодня членство России и Белоруссии в МОК приостановлено, поэтому такой вопрос не обсуждается».

Ранее о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе и с рядом ограничений объявили Международный союз конькобежцев, объединяющий конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание, а также Международная федерация ски-альпинизма.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские спортсмены получили прокатное удостоверение».

Роман Левищев