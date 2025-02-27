«Как подобный персонаж смог продержаться у власти больше 11 лет?»

Президент Международного олимпийского комитета покидает свой пост. Отставку Томаса Баха с поста члена организации принял исполком МОК. Еще в августе 2024 года чиновник заявлял, что не будет баллотироваться на следующий срок. Решение по Баху вступит в силу после 23 июня, когда состоится передача полномочий новому президенту комитета. Чем отметился пока еще действующий глава МОК? Вспоминал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Новость о том, что Томас Бах покидает Международный олимпийский комитет, в нашей стране восприняли с воодушевлением. После всего, что устроил чиновник на посту главы организации, многие воздохнут свободно и наверняка порадуются, что больше его в олимпийском движении не будет вообще. Причем отставка Баха на руку не только России. С сентября 2013-го он умудрился поссориться с WADA и многими федерациями разных стран. Место в истории Томаса Баха двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев определил так:

«Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Он же инициировал и призвал все международные федерации отстранить российских спортсменов от международной спортивной деятельности. Это же был его призыв, они не сами».

Бах с таким рвением пытался исключить нашу страну из мирового спорта, что вводил санкции против детей, чего до него никто никогда не делал, а также боролся против паралимпийцев, чем вызвал гнев даже в недружественных странах. Кроме того, чиновник злостно нарушал Олимпийскую хартию. Именно при нем пошатнулось, казалось, незыблемое правило, запрещающее политические демонстрации во время Игр. Теперь спортсменам разрешается выражать свою позицию по политическим и иным вопросам перед началом соревнований.

Правда, в последнее время действия Баха и его подчиненных позволили нашей стране подзаработать. Об этом говорил министр спорта Михаил Дегтярев, который сейчас занимает и пост главы ОКР: «Мы судимся, кстати, и уже отсудили у Международного олимпийского комитета хорошие деньги за 2022 год — $5 млн. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями, я об этом говорил с первых дней. У нас штат юристов и в ОКР, и в Министерстве спорта увеличен».

Вопрос, почему в этом направлении не работали предыдущие наши руководители от спорта, скорее всего, станется без ответа, но хорошо, что хотя бы сейчас спохватились. Возможно, юристы заставят держаться в рамках будущего президента МОК, имя которого мы узнаем в конце марта. В любом случае новый глава организации вряд ли сможет быть хуже господина Баха, который помимо ведения войны с Россией еще и выглядел порой, уж простите, как настоящий клоун. Российские пранкеры, представившись африканскими политиками, на глазах у изумленного мира заставили Баха помолится святым Вовану и Лексусу.

Ну а вишенкой на торте руководства Томаса Баха стало изобилие на Играх настоящих трансгендеров, которые всерьез соревновались с женщинами во многих видах, включая бокс. Сейчас усилия Баха в этом вопросе, к счастью, сходят на нет, но очень надеюсь, что все произошедшее будет для последующих президентов МОК хорошим уроком. Конечно, уже сейчас всех чиновников Международного олимпийского комитета хочется спросить: как подобный персонаж смог продержаться у власти больше 11 лет? Но этот вопрос, похоже, становиться риторическим.

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Владимир Осипов