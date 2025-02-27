«Как подобный персонаж смог продержаться у власти больше 11 лет?»
Владимир Осипов — об отставке Томаса Баха
Президент Международного олимпийского комитета покидает свой пост. Отставку Томаса Баха с поста члена организации принял исполком МОК. Еще в августе 2024 года чиновник заявлял, что не будет баллотироваться на следующий срок. Решение по Баху вступит в силу после 23 июня, когда состоится передача полномочий новому президенту комитета. Чем отметился пока еще действующий глава МОК? Вспоминал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Новость о том, что Томас Бах покидает Международный олимпийский комитет, в нашей стране восприняли с воодушевлением. После всего, что устроил чиновник на посту главы организации, многие воздохнут свободно и наверняка порадуются, что больше его в олимпийском движении не будет вообще. Причем отставка Баха на руку не только России. С сентября 2013-го он умудрился поссориться с WADA и многими федерациями разных стран. Место в истории Томаса Баха двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев определил так:
«Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Он же инициировал и призвал все международные федерации отстранить российских спортсменов от международной спортивной деятельности. Это же был его призыв, они не сами».
Бах с таким рвением пытался исключить нашу страну из мирового спорта, что вводил санкции против детей, чего до него никто никогда не делал, а также боролся против паралимпийцев, чем вызвал гнев даже в недружественных странах. Кроме того, чиновник злостно нарушал Олимпийскую хартию. Именно при нем пошатнулось, казалось, незыблемое правило, запрещающее политические демонстрации во время Игр. Теперь спортсменам разрешается выражать свою позицию по политическим и иным вопросам перед началом соревнований.
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Правда, в последнее время действия Баха и его подчиненных позволили нашей стране подзаработать. Об этом говорил министр спорта Михаил Дегтярев, который сейчас занимает и пост главы ОКР: «Мы судимся, кстати, и уже отсудили у Международного олимпийского комитета хорошие деньги за 2022 год — $5 млн. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями, я об этом говорил с первых дней. У нас штат юристов и в ОКР, и в Министерстве спорта увеличен».
Вопрос, почему в этом направлении не работали предыдущие наши руководители от спорта, скорее всего, станется без ответа, но хорошо, что хотя бы сейчас спохватились. Возможно, юристы заставят держаться в рамках будущего президента МОК, имя которого мы узнаем в конце марта. В любом случае новый глава организации вряд ли сможет быть хуже господина Баха, который помимо ведения войны с Россией еще и выглядел порой, уж простите, как настоящий клоун. Российские пранкеры, представившись африканскими политиками, на глазах у изумленного мира заставили Баха помолится святым Вовану и Лексусу.
Ну а вишенкой на торте руководства Томаса Баха стало изобилие на Играх настоящих трансгендеров, которые всерьез соревновались с женщинами во многих видах, включая бокс. Сейчас усилия Баха в этом вопросе, к счастью, сходят на нет, но очень надеюсь, что все произошедшее будет для последующих президентов МОК хорошим уроком. Конечно, уже сейчас всех чиновников Международного олимпийского комитета хочется спросить: как подобный персонаж смог продержаться у власти больше 11 лет? Но этот вопрос, похоже, становиться риторическим.
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