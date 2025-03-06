Ставка на неопределенность

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 6 марта вновь понизил ставку по депозитам, определяющую курс денежно-кредитной политики (ДКП),— до 2,5%. Свое решение регулятор объяснил замедлением инфляции. Дальнейшее снижение ставки под вопросом: в заявлении по итогам заседания ЕЦБ впервые отметил, что действует «в условиях растущей неопределенности». Глава регулятора Кристин Лагард отметила возможные последствия усиливающейся напряженности в мировой торговле: это в том числе снижение инвестиций и торможение роста экспорта. Эти и другие риски центробанк еврозоны заложил в свой обновленный макропрогноз: ожидается, что в 2025 году европейская экономика вырастет на 0,9%, в 2026-м — на 1,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В заявлении по итогам заседания 6 марта ЕЦБ впервые отметил, что действует «в условиях растущей неопределенности» (на фото — глава регулятора Кристин Лагард)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters В заявлении по итогам заседания 6 марта ЕЦБ впервые отметил, что действует «в условиях растущей неопределенности» (на фото — глава регулятора Кристин Лагард)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

На заседании в четверг, 6 марта, ЕЦБ, как и ожидалось, продолжил цикл смягчения ДКП, начатый в июне 2024 года. Ставка по депозитам, которая определяет курс монетарной политики, снижена с 2,75% до 2,5%. На 25 базисных пунктов сокращены также базовая ставка (под нее банки занимают у ЕЦБ) и ставка по маржинальным кредитам — до 2,65% и 2,9% соответственно.

В ЕЦБ подчеркнули, что денежно-кредитная политика становится «существенно менее ограничительной».

Снижение ставок регулятор объяснил замедлением инфляции в еврозоне. В феврале она снизилась до 2,4% с 2,5% в январе, базовая инфляция составила 2,6% после 2,7%. Замедляться в прошлом месяце начала и инфляция в сфере услуг: 3,7% после 3,9% в январе.

Пересмотренный макропрогноз регулятора предполагает, что инфляция в еврозоне в этом году составит 2,3%, а не 2,1%, как прогнозировалось ранее,— корректировку в ЕЦБ объяснили ускорившимся ростом цен на энергоносители (из-за более холодной, чем ожидалось, зимы). Ожидается, что в 2026 году показатель составит 1,9%, в 2027-м — 2%. Базовую инфляцию (без учета цен на продовольствие и энергоносители) ЕЦБ прогнозирует на уровне 2,2% в 2025 году, 2% в 2026-м и 1,9% в 2027-м.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что вновь разогнать инфляцию может рост оборонных расходов — план по их заметному увеличению ранее представила Еврокомиссия (см. “Ъ” от 6 марта). Впрочем, оценивать конкретные макроэкономические последствия этих мер госпожа Лагард пока не стала.

Отметим, что на риторику главы регулятора повлияли заявления и решения американского президента Дональда Трампа. Напомним, ранее он анонсировал введение 25-процентных пошлин на европейский импорт (см. “Ъ” от 4 марта). Хотя напрямую о господине Трампе в выступлении не говорилось, растущие риски, описанные Кристин Лагард, фактически представляют собой возможные последствия расширения тарифов: они могут не только заметно ускорить рост цен, но и сдержать увеличение инвестиций, а также замедлить рост экспорта.

В опубликованном после заседания заявлении регулятор традиционно пообещал при принятии решений ориентироваться на поступающие данные, но при этом впервые подчеркнул, что действует «в условиях растущей неопределенности».

На фоне усиления торговых противоречий ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП зоны евро на 2025 год: предполагается, что он составит 0,9% (декабрьская оценка — 1,1%). В следующем году экономика, по оценкам регулятора, вырастет на 1,2%, а не на 1,4%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2027 год пока не скорректирован и по-прежнему составляет 1,3%. Ожидается, что постепенно внутренний спрос начнет поддерживаться реальным ростом доходов населения и смягчением ДКП. Отметим, что пока европейские домохозяйства предпочитают откладывать заметную часть доходов, а не тратить их (см. “Ъ” от 11 января).

Кристина Боровикова