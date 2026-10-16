«Вкусвилл» заходит в «килл»-зону
С чем связаны претензии прокатчика «ИноеКино» к сети
Прокатчик «ИноеКино» поборется с сетью магазинов «Вкусвилл» за товарный знак. 15 октября в российский прокат вышел японский хоррор «Вкускилл». Его оригинальное название AnyMart. Картина рассказывает о странных событиях в магазинах одноименной вымышленной сети. Российские локализаторы решили обыграть это название и адаптировали его для зрителей. Режиссер и студия одобрили его.
Однако в день предпремьерного показа, 8 октября, «Вкусвилл» подал заявку на регистрацию товарного знака «Вкускилл». Первым на это обратило внимание издание Сinemaplex. Генеральный директор прокатчика картины «ИноеКино» Евгений Крас заявил “Ъ FM”, что этот шаг напрямую связан с фильмом:
«Как и всегда, мы получали прокатное удостоверение. А в случае данного фильма их даже два: на версию с субтитрами и дубляжом. Нам их выдали 5 и 8 октября. Процесс получения прокатных удостоверений занимает больше месяца. Все это время у нас шла рекламная кампания, и премьера фильма состоялась 8 октября в большом зале кинотеатра "Октябрь" в Москве.
В этот же день компания "Вкусвилл" подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкускилл", о чем мы узнали спустя какое-то время. Так как она касается не только категорий, в которых уже используются остальные товарные знаки сети, но и услуг, которые не относятся к основной ее деятельности, мы прямым образом связываем такое решение с нашим фильмом.
Менять название мы не планируем, за свои фильм и название будем бороться.
Законодательство не предполагает оспаривания поданной заявки на регистрацию, но высказывать возражения можно. Мы уже предприняли активные действия против регистрации знака, так как закон предусматривает отказ, если заявка относится к широко известному в России произведению. Мы считаем наш фильм именно таковым».
В пресс-службе «Вкусвилл» сообщили “Ъ FM” что товарный знак «Вкускилл» компания регистрирует для своей одноименной мини-игры в стиле «Фруктовый ниндзя». Также там подчеркнули, что действия не направлены на ограничение проката фильма или оспаривание названия картины, и добавили, что удивлены реакцией прокатчика. Впрочем, пока речь идет лишь о поданной заявке в Роспатент, указывает официальный патентный поверенный и партнер проекта Copyright.ru Евгений Злотников. Однако, по его словам, проблемы у прокатчика фильма «Вкускилл» могут возникнуть позже:
«Прежде чем заявка станет зарегистрированным товарным знаком, она должна пройти государственную экспертизу. По текущей практике она длится достаточно долго. Правда, есть механизмы ускорения, можно и за несколько месяцев заявку рассмотреть. В обычной ситуации по регламенту ее изучают до 12 месяцев. Так что на текущий момент каких-либо исключительных прав на это обозначение у заявителя нет.
Мы ознакомились с материалами заявки, данными открытого реестра на сайте Роспатента. Видим, что сюда включены ряд позиций по разным услугам. Да, здесь есть игровые компьютерные программы, но также значатся ряд других товаров и услуг, в частности, связанные с развлечениями и продажами. Есть такая услуга, как загружаемые видеофайлы, что, может быть, и не имеет отношения к деятельности по распространению аудиовизуальных произведений. Перечень достаточно широкий, не только игры сюда включены.
Так что не любая поданная в Роспатент заявка в финале оборачивается зарегистрированным товарном знаком. Проходит государственная экспертиза, запрос сверяют с ранее зарегистрированными наименованиями, изучают интернет-пространство. В частности, основание для отказа в регистрации — тождественность или сходство с названием известного произведения, если права на него возникли ранее даты подачи заявки.
И здесь есть очень интересный нюанс. Поскольку заявку подали в день премьеры, возникает вопрос, было ли название именно аудиовизуального произведения известно до даты обращения в Роспатент? Какой была рекламная кампания? Что решит государственная экспертиза по итогам, пока неизвестно. Процесс может быть очень длительным. Но если предположить, что товарный знак все-таки зарегистрируют, то это действительно сможет создать какие-то сложности и для проката данного фильма в будущем».
По словам экспертов, если прокатчику «ИноеКино» не удастся оспорить заявку на товарный знак «Вкускилл», то фильм для онлайн-платформ придется переименовать, если «Вкусвилл» этого потребует. Закон прямо запрещает использовать названия, которые идентичны зарегистрированному товарному знаку или сходны с ним до степени смешения.