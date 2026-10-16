«Вкусвилл» заходит в «килл»-зону

В этот же день компания "Вкусвилл" подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкускилл", о чем мы узнали спустя какое-то время. Так как она касается не только категорий, в которых уже используются остальные товарные знаки сети, но и услуг, которые не относятся к основной ее деятельности, мы прямым образом связываем такое решение с нашим фильмом.