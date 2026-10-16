Потребителям намяли бокалы
Розничные продажи алкоголя в сентябре сократились на 2%
Совокупные продажи вина и крепкого алкоголя в рознице в январе—сентябре 2026 года сократились на 0,8% в годовом выражении, а в первый месяц осени — на 2%. Падение связано со снижением спроса на самые массовые категории — водку, коньяк и тихое вино, на которые давит рост цен и сокращение интереса к алкоголю молодой аудитории. Значимый рост удается сохранять лишь ликеро-водочным изделиям, на которые переходят потребители, которые ранее предпочитали вино.
В январе—сентябре 2026 года в российской рознице было реализовано 147,3 млн декалитров (дал) алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, подсчитали в Росалкогольтабакконтроле (РАТК). Год к году это значение сократилось на 0,8%. Непосредственно в сентябре снижение, согласно материалам службы, оказалось более выраженным, составив 2% в годовом выражении, до 15,7 млн дал.
Общее падение обусловлено сокращением продаж в нескольких наиболее востребованных категориях, показывающих нарастающий спад. Объем реализации водки в январе—сентябре 2026 года составил 53,6 млн дал, потеряв 0,5% год к году, следует из данных РАТК. Только в сентябре падение составило 3,4%, до 5,9 млн дал. Для коньяка снижение за девять месяцев достигло 2,6% в годовом выражении, до 9 млн дал, в сентябре — 3,9%, до 977,8 тыс. дал. В категории другие спиртные напитки крепче 9% в январе—сентябре розничные продажи опустились на 1%, до 10,4 млн дал, в сентябре — на 2,2%, до 1,1 млн дал.
Снижение продаж крепкого алкоголя — следствие существенного повышения полочных цен после роста акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ), говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов.
Согласно Росстату, в сентябре средняя стоимость водки в рознице составила 986,2 руб. за литр, прибавив год к году 15,3%. Ординарный российский коньяк подорожал на 8,6%, до 1,8 тыс. руб. за литр. Другими факторами господин Гревцов называет пропаганду здорового образа жизни и стремление молодой аудитории сократить потребление алкоголя.
Риском для рынка в сложившихся условиях президент Ladoga Вениамин Грабар считает переток части потребителей алкоголя в нелегальный сегмент. Он притягивает в первую очередь аудиторию продукции «первой цены» (наиболее доступной), которая после повышения в начале года МРЦ не нашла легальную замену в других категориях, рассуждает он.
Падение розничных продаж продолжается и в случае тихого вина. В январе—сентябре 2026 года, согласно РАТК, в России было реализовано 40,6 млн дал, год к году значение сократилось на 2,7%. В сентябре падение также составило 2,7%, до 4,7 млн дал. Снижение интереса российских потребителей к вину — один из ключевых трендов алкогольного рынка в этом году. Он продиктован переориентацией на альтернативные виды алкоголя и сокращением ассортимента (см. “Ъ” от 29 июля). Согласно Росстату, тихое вино в рознице в сентябре стоило в среднем 731 руб. за литр, подорожав на 7,8% год к году.
Единственный заметно растущий массовый сегмент алкогольного рынка — ликеро-водочные изделия (ЛВИ). Объем их продаж в январе—сентябре составил 14,9 млн дал, следует из данных РАТК. Год к году значение прибавило 10,8%. В сентябре рост составил 9,1% в годовом выражении, до 1,7 млн дал.
Часть бывших винолюбов могла переориентироваться именно на ЛВИ, став потребителями коктейлей, считает Вениамин Грабар. Это, по его словам, позволяет им сохранить градус потребления, сократив расходы.
Бутылка крепкого алкоголя позволяет сформировать больше порций спиртного, чем тот же объем вина.
Эксперт считает, что основной рост категории ЛВИ за счет ценовой доступности обеспечивают сладкие настойки.
В ноябре на алкогольном рынке стартует высокий сезон — продажи растут перед новогодними праздниками. Он в этом году также вряд ли окажется для бизнеса удачным. Прогнозируется отставание продаж по крепкому алкоголю в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, говорит господин Гревцов. Он не исключает, что производители будут искать для себя альтернативные варианты развития, например заниматься выпуском безалкогольной продукции. Вениамин Грабар, впрочем, считает, что сейчас нет устойчивого тренда: ситуацию способны быстро переломить регуляторные решения — изменение МРЦ, акцизов, пошлин и проч.