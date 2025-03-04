Цены подталкивают ставки вниз

После нескольких месяцев роста инфляция в зоне евро в феврале начала снижаться, следует из данных Евростата. Замедление темпов увеличения цен фиксируется в том числе в сфере услуг, что соответствует планам Европейского центрального банка (ЕЦБ) и может стать для него одним из аргументов в пользу снижения ставок на заседании 6 марта. О большой вероятности такого сценария свидетельствуют и данные о снижении деловой активности в производственном секторе Европы. Впрочем, на фоне растущих торговых противоречий с США и Китаем относительно последующих решений регулятора интрига при этом сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters

Инфляция в зоне евро в феврале снизилась до 2,4% после 2,5% в январе, сообщает Евростат. В течение нескольких последних месяцев фиксировался рост показателя (в том числе из-за эффекта низкой базы), теперь же он вернулся к снижению. Замедлялась в феврале и базовая инфляция (не учитывает цены на энергоносители и продукты питания): до 2,6% с 2,7% в январе. Интересно, что снижаться начала также инфляция в услугах — 3,7% после 3,9% в январе. На всех последних заседаниях ЕЦБ его глава Кристин Лагард говорила, что повышенные значения показателя создают дополнительные риски очередного разгона инфляции. Отметим, снижение темпов роста цен в феврале, обеспеченное замедлением увеличения зарплат, соответствует планам регулятора, в связи с этим смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании в четверг, 6 марта, по всей видимости, продолжится.

На вероятность этого указывают и опережающие индикаторы. Хотя индекс PMI в производственном секторе в феврале вырос до максимальных за два года 47,6 пункта с 46,6 пункта в январе, он все еще остается в отрицательной зоне — ниже отметки 50 пунктов, что говорит о слабой деловой активности. Отметим, что о первых эффектах от смягчения ДКП в еврозоне можно судить по крупнейшим экономикам Европы. В Германии индустриальный PMI вырос до максимальных за 25 месяцев 46,5 пункта с 45 пунктов в январе, во Франции показатель достиг максимума за девять месяцев — 45,8 пункта. Динамика в обеих странах свидетельствует о замедлении спада, однако речи о возвращении к росту пока не идет.

При фактической безальтернативности мартовского решения ЕЦБ его дальнейшие шаги прогнозировать сложно. Пока аналитики Trading Economics полагают, что в апреле ЕЦБ возьмет паузу в смягчении ДКП. По их оценкам, до конца года ставка по депозитам (определяет курс монетарной политики, сейчас составляет 2,75%) может быть снижена еще два или три раза, до 2% или 1,75%.

Отметим, растущая неопределенность вокруг решений и планов президента США Дональда Трампа сдвигает сроки формирования позиции членов совета управляющих ЕЦБ. Часть рисков связана с осложнением двусторонних торговых отношений: американский президент анонсировал введение 25-процентных пошлин на импорт из ЕС, европейские власти — возможность ответных мер. Наиболее серьезно ограничения могут отразиться на Германии, для экспорта которой рынок США остается одним из ключевых.

Повлиять на европейскую экономику может и усиление противоречий с Китаем, которое уже отражается в торговой статистике (см. “Ъ” от 21 февраля). Запланированное постепенное отдаление от КНР объясняется не только экономическими, но и политическими причинами. На фоне этого диверсификация поставок и сближение Европы с отдельными странами, в том числе с Индией, вероятно, будут усиливаться, впрочем, в силу объемов торговли с Китаем (в 2024 году — $785,8 млрд) всерьез говорить о замене ключевого партнера ЕС на горизонте ближайших лет вряд ли возможно.

Кристина Боровикова