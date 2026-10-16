Защита детей и секты

Для привлечения новых членов волонтеры фонда раздавали антинаркотические брошюры среди молодежи. Далее кандидатов проверяли через закрытые чаты в мессенджерах, собирали их паспортные и другие персональные данные, а также выясняли их материальное положение и социальные связи. Прошедшим отбор предлагалось купить литературу движения и отправиться на обучение в США, ЮАР и Грузию. Кроме того, закрытые встречи последователей проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В частности, встречи сектантов проводились в «Москва-Сити».