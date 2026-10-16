Защита детей и секты
Главу благотворительного фонда арестовали по делу запрещенной секты сайентологии
В Москве арестовали руководителя благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елену Кротову. Ее обвиняют в вербовке людей в признанную нежелательной секту «Международная церковь сайентологии». Задержанию Кротовой предшествовали масштабные рейды силовиков в десяти регионах России.
16 октября Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО Елену Кротову. Ее обвинили в осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России (ст. 284.1 УК РФ). Фигурантка останется под арестом на два месяца, вплоть до декабря.
Дело, возбужденное в СКР, связано с работой «Международной церкви сайентологии» (признана нежелательной в России). Как считает следствие, после признания Генпрокуратурой «Всемирного института сайентологических предприятий» и «Библиотеки Л. Рона Хаббарда» нежелательными организациями в 2021 году последователи религиозного движения стали работать под прикрытием благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя». Последним и руководила арестованная Елена Кротова. Фонд действует в 45 регионах России и насчитывает тысячи волонтеров.
По версии силовиков, под видом фонда последователи движения вербовали новых сторонников и отбирали перспективную молодежь. Кроме того, за счет фонда сайентологи (организация признана нежелательной в РФ) могли пытаться внедрить сектантов в госструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Предположительно, целью такой деятельности было формирование лоббистских связей и получение доступа к закрытым сведениям.
Церковь сайентологии (признана нежелательной в РФ) создана писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом в начале 1950-х годов в США. По оценкам исследователей, количество последователей секты варьируется вплоть до 10 млн человек. Членами движения становились и известные люди, включая актеров Тома Круза и Джона Траволту.
Для привлечения новых членов волонтеры фонда раздавали антинаркотические брошюры среди молодежи. Далее кандидатов проверяли через закрытые чаты в мессенджерах, собирали их паспортные и другие персональные данные, а также выясняли их материальное положение и социальные связи. Прошедшим отбор предлагалось купить литературу движения и отправиться на обучение в США, ЮАР и Грузию. Кроме того, закрытые встречи последователей проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В частности, встречи сектантов проводились в «Москва-Сити».
Задержанию Елены Кротовой предшествовали масштабные обыски силовиков, которые провели 15 октября в десяти регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград и Уфу. У членов движения обнаружили книги Рональда Хаббарда, включенные в реестр экстремистских материалов, сертификаты членства секты и благодарственные письма.
В головном офисе Елены Кротовой на севере столицы обнаружили коробки с листовками, неизвестными напитками и биологически активными добавками. Правоохранителям женщина заявила, что получила их в дар и раздавала бесплатно. Всю продукцию изъяли.
В кабинете силовики также нашли доказательства причастности главы фонда к деятельности сайентологов (организация признана нежелательной в РФ). На стене висела грамота от «Морской организации» — элитного религиозного ордена секты, состоящего из наиболее преданных последователей. В телефоне Елены Кротовой обнаружили переписку с членами организации, которые выполняли роль вышестоящей инстанции и оценивали инициативы секты. Она же запрещала прямую вербовку: сектантам нельзя было использовать религиозную терминологию на собраниях и в брошюрах фонда.
При этом деятельность ячейки хвалили руководители американского центра, которым Кротова отчитывалась о социально-политической обстановке в России.