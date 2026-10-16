Путину доложили о взятии под контроль 70% полосы безопасности на Украине
Протяженность полосы безопасности на Украине по госгранице составляет 660 км. Под контролем России сейчас находится 465 км, то есть 70%. Об этом командующий группировки войск «Север» Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину во время совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
Глубина полосы безопасности в Харьковской области увеличена до 30 км, добавил Евгений Никифоров. На курском и белгородском направлениях под контролем вооруженных сил России находится 70% государственной границы.
«По площади действия за время создания полосы безопасности ВС РФ овладели более чем 3 тыс. кв. км, из них в 2026 году под контроль взяты 2 тыс. кв. км»,— доложили президенту.