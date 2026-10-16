Дмитриев сообщил о переговорах с США по проектам в сфере дата-центров

«У нас большой, широкий объем проектов, мы по ним идем. Понятно, все идет довольно сложно, есть сопротивление, и в том числе массивное сопротивление с различных сторон»,— подчеркнул Кирилл Дмитриев. По его мнению, сделка России и США по поставкам дизельного топлива показывает, что в двустороннем сотрудничестве «лед тронулся».