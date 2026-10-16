Дмитриев сообщил о переговорах с США по проектам в сфере дата-центров
Россия и США ведут переговоры о реализации совместных проектов в сфере дата-центров. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы и раньше говорили о том, что и в Арктике, и в сфере СПГ, и в сфере других энергетических проектов есть очень большой синергетический эффект между Россией и США. Но даже вот здесь упоминались дата-центры»,— сказал Кирилл Дмитриев на форуме «Российская энергетическая неделя» (цитата по ТАСС).
Стороны уже сформировали четкий перечень проектов, добавил Кирилл Дмитриев. По его словам, они могут включать использование российских атомных станций. Россия и США объявят о новых совместных инициативах в ближайшее время, отметил глава РФПИ.
«У нас большой, широкий объем проектов, мы по ним идем. Понятно, все идет довольно сложно, есть сопротивление, и в том числе массивное сопротивление с различных сторон»,— подчеркнул Кирилл Дмитриев. По его мнению, сделка России и США по поставкам дизельного топлива показывает, что в двустороннем сотрудничестве «лед тронулся».