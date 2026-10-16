Гаражной амнистии смазывают ворота
В Совете федерации обсудили проблемы узаконивания автомобильных боксов
Разрешить гражданам узаконивать двухэтажные и трехэтажные гаражи, регистрировать места без документов по показаниям соседей, оформлять боксы в водоохранных зонах и полосах отводов инженерных сетей. Эти и другие предложения по расширению гаражной амнистии огласили региональные чиновники в Совете федерации. С 2021 года по этой процедуре оформлено уже 913 тыс. участков и боксов, до 2031 года ожидается еще 500 тыс. В Росреестре считают, что для реализации выдвинутых идей у регионов достаточно полномочий, при этом концептуально поддержали идею узаконивания построек в «особых» зонах. Для этого, правда, потребуется получить согласие других ведомств.
Предложения регионов об изменении законодательства обсуждались на слушаниях в Совете федерации, посвященных пятилетним итогам гаражной амнистии. Речь идет о принятом в 2021 году федеральном законе, позволяющем в упрощенном порядке оформлять построенные до 29 декабря 2004 года гаражи и участки под ними. Под упрощенную схему подпадают одноэтажные капитальные постройки без жилых помещений (отдельно стоящие или внутри кооперативов), построенные на землях в государственной или муниципальной собственности и не признанные самостроями. По данным Росреестра, с 2021 года по амнистии было оформлено 913 тыс. участков и гаражей. В июле 2026 года Госдума приняла закон о продлении амнистии до 2031 года, что позволит легализовать дополнительно еще 500 тыс. построек.
Сенатор Надежда Ильина рассказывала о проблемах в правоприменительной практике. Среди самых частых причин отказа в оформлении боксов — отсутствие документов на гараж и землю (например, из БТИ), сообщила она. Такие проблемы, к примеру, наблюдаются в Севастополе.
В Санкт-Петербурге власти отказывают признать гаражи капитальным строением, поскольку ранее земли под них предоставлялись во временное пользование без возможности возводить такие постройки, сообщила госпожа Ильина.
В Москве, сказала она, по упрощенной схеме оформляется «незначительное» число боксов, так как здесь часто применяют исключающие такую возможность режимы комплексного развития территорий.
Министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина рассказала, что в области много двухэтажных гаражей, где «потолок одного является полом другого», предложив внести в закон возможность и их оформления по упрощенной схеме.
В Якутии есть и трехэтажные гаражные кооперативы, сталкивающиеся с той же проблемой, подтвердил министр имущественных и земельных отношений региона Руслан Винокуров. Заместитель главы Череповца Светлана Рогова «очень ратует» в этой связи за упрощение оформления и старых подземных боксов, которые есть в ее городе и областном центре Вологде.
Обсуждались также проблемы узаконивания построек, расположенных в различных запретных зонах. Господин Винокуров рассказал про случаи, когда граждане не могут оформить по амнистии гаражи и в полосах отводов инженерных сетей и газопроводов. Госпожа Минкина предложила разрешить узаконивать боксы, расположенные в водоохранных зонах, пожаловавшись, что большинство из них было построено в 1980–1990-е годы, когда строгих регламентов еще не было.
Руслан Винокуров призвал решать проблему с отсутствием документов у граждан на гаражи, разрешив принимать в их качестве свидетельские показания соседей, заверенные нотариусами.
В свою очередь зампред комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса Ирина Костарева пожаловалась на невозможность оформления гаражей и участков под ними непрямыми наследниками (то есть детьми и внуками хозяев боксов), предложив внести в законодательство и их тоже.
На вопросы регионов отвечал заместитель главы Росреестра Алексей Бутовицкий. Он дал понять, что не видит проблем с непрямыми наследниками, уточнив, что по ст. 1152 Гражданского кодекса (ГК) РФ наследник сначала должен принять все имущество, а не его части, и таким образом вступить в права — в том числе и на гараж. Идеи о нотариально заверенных показаниях соседей чиновник прямо не комментировал, но сказал, что при отсутствии документов есть лишь один способ признания прав собственности — «в порядке приобретательной давности» (по ст. 234 ГК РФ, если гражданин «добросовестно» владеет имуществом более 15 лет). Историю с двухэтажными боксами заместитель главы Росреестра назвал «интересной», пояснив, что в законодательстве РФ, в отличие от ЕС, нет прав на «воздушное пространство» над собственностью. Выходом из ситуации он видит обращение двух или трех хозяев гаражей друг над другом к властям для оформления общей долевой собственности на землю.
Комментируя проблему оформления боксов в особых зонах, Алексей Бутовицкий сказал, что Росреестр системно занимается минимизацией ограничений «последние десять лет» и готов поддержать соответствующий законопроект. При этом чиновник предположил, что для решения вопроса по таким территориям потребуется «политическая воля», а для выработки решения нужно будет привлекать Минприроды, Минэнерго, Минцифры и другие ведомства, в чьем ведении находятся эти зоны. «С учетом сегодняшней ситуации не должно быть амнистии в зонах, которые устанавливаются для обороны страны и безопасности государства»,— сказал чиновник.