Гаражной амнистии смазывают ворота

На вопросы регионов отвечал заместитель главы Росреестра Алексей Бутовицкий. Он дал понять, что не видит проблем с непрямыми наследниками, уточнив, что по ст. 1152 Гражданского кодекса (ГК) РФ наследник сначала должен принять все имущество, а не его части, и таким образом вступить в права — в том числе и на гараж. Идеи о нотариально заверенных показаниях соседей чиновник прямо не комментировал, но сказал, что при отсутствии документов есть лишь один способ признания прав собственности — «в порядке приобретательной давности» (по ст. 234 ГК РФ, если гражданин «добросовестно» владеет имуществом более 15 лет). Историю с двухэтажными боксами заместитель главы Росреестра назвал «интересной», пояснив, что в законодательстве РФ, в отличие от ЕС, нет прав на «воздушное пространство» над собственностью. Выходом из ситуации он видит обращение двух или трех хозяев гаражей друг над другом к властям для оформления общей долевой собственности на землю.