Красота без гарантий

В этом смысле профессиональная этика предполагает не только качественное выполнение оплаченной процедуры, но и способность сказать клиенту «нет», когда вмешательство не обосновано. Это тоже предотвращает конфликты — профессионалу нередко приходится предугадывать реакцию на тот или иной результат. Пациенты не всегда понимают, как именно будет выглядеть то, о чем они просят — даже если они убеждены в своем решении. Зато потом разочаровываются и спешат переложить вину на специалистов.