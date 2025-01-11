Европейский спрос уходит в сбережения

Последние данные о состоянии европейской экономики указывают на ее крайне слабый рост в конце 2024 года. Это сдерживает оптимизм прогнозов относительно быстрого восстановления ВВП еврозоны в 2025-м. Слабыми выглядят в том числе значения индикаторов внутреннего спроса — по свежим данным Евростата, объем розничных продаж в зоне евро в ноябре вырос заметно меньше, чем прогнозировали аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слабый внутренний спрос в еврозоне во многом объясняется поведением домохозяйств, которые в 2024 году предпочитали не тратить, а откладывать заметную часть доходов

Фото: Gregorio Borgia / AP Слабый внутренний спрос в еврозоне во многом объясняется поведением домохозяйств, которые в 2024 году предпочитали не тратить, а откладывать заметную часть доходов

Фото: Gregorio Borgia / AP

Динамика розничной торговли в еврозоне продолжает разочаровывать аналитиков. По данным Евростата, объем розничных продаж в ноябре вырос на 0,1% месяц к месяцу и на 1,2% год к году. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали увеличения на 0,4% и 1,7% соответственно. В части стран в ноябре и вовсе фиксировался спад продаж: например, в Германии, по оценкам Destatis, они снизились на 0,6% в месячном выражении, при этом прогноз предполагал рост на 0,5%.

Слабый внутренний спрос во многом объясняется поведением домохозяйств, которые в 2024 году были склонны не тратить, а откладывать заметную часть доходов, следует из исследований, вошедших в новый экономический бюллетень Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как напоминают авторы этих работ, после заметного роста сбережений, вызванного распространением в мире COVID-19, к середине 2022 года их уровень вернулся к допандемийным показателям, но затем вновь увеличился.

Среди причин накопления сбережений — рост реальных доходов домохозяйств в еврозоне: за два года он составил около 3,8%. Увеличивались не только зарплаты, но и «нетрудовые» компоненты доходов (от арендной платы до дивидендов). Экономии способствовала и жесткая денежно-кредитная политика в зоне евро. Причем, как следует из обработанных экономистами данных, высокие ставки в большей степени отразились на потреблении товаров (особенно длительного пользования), а не услуг.

По оценкам авторов работ, все меньший вклад в рост сбережений и сжатие внутреннего спроса в 2024 году вносил «фактор осторожности», который был одним из основных в условиях неопределенности после начала военной операции РФ на Украине. К концу же 2023 года он себя фактически исчерпал. Это может косвенно свидетельствовать о постепенном восстановлении уровня потребительского доверия в еврозоне. Отметим, впрочем, что скорого возвращения к «довоенным» значениям этого показателя пока не ожидается.

По данным Еврокомиссии (ЕК), индикатор потребительского доверия в зоне евро в декабре сократился до минимальных с апреля минус 14,5 пункта с минус 13,8 пункта месяцем ранее (значения ниже отметки в ноль пунктов свидетельствуют об ухудшении настроений). Как подчеркивают в ЕК, к концу года потребители в меньшей степени были готовы совершать крупные покупки, что объясняется пессимистичными ожиданиями относительно экономической ситуации в Европе в целом и в отдельных странах.

С учетом описанных ЕЦБ тенденций, а также значений опережающих индикаторов восстановительный рост с опорой на внутренний спрос в зоне евро в ближайшей перспективе выглядит все менее вероятным. Разворот динамики сейчас увязан в том числе со скоростью смягчения денежно-кредитной политики в макрорегионе.

Кристина Боровикова