Путин пожелал папе римскому скорейшего выздоровления после операции

Во время телефонного разговора российский президент и Лев XIV обсудили ситуацию вокруг Украины. «Владимир Путин поблагодарил папу римского за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении»,— указано в сообщении Кремля.