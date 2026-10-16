Путин пожелал папе римскому скорейшего выздоровления после операции
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с папой римским Львом XIV пожелал понтифику здоровья и скорейшего восстановления после перенесенной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Лев XIV созвонились 16 октября. 13 октября папа римский перенес операцию по удалению узлового образования в легком. Пресс-служба Ватикана сообщила, что операция прошла успешно. Последующее гистологическое исследование установило, что в тканях находилась злокачественная опухоль.
Во время телефонного разговора российский президент и Лев XIV обсудили ситуацию вокруг Украины. «Владимир Путин поблагодарил папу римского за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении»,— указано в сообщении Кремля.
Российский президент возложил на Украину ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области. Владимир Путин поддержал намерение Ватикана помочь в создании условий для обеспечения безопасности населения и организации гуманитарных поставок в город. Стороны договорились продолжить взаимодействие по этому вопросу.
Господин Путин также указал на важность сотрудничества России и Ватикана по продвижению духовно-нравственных ценностей. «С обеих сторон подчеркнута заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами»,— отмечается в пресс-релизе Кремля.