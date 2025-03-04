Торговая война с собой и миром

Президент США Дональд Трамп с 4 марта повысил ставку пошлин на китайские товары с 10% до 20%. Одновременно с этой же даты вступили в силу 25-процентные тарифы на поставки из Мексики и Канады. Все затронутые этими решениями страны уже заявили о готовности ввести ответные меры. Последствия новой торговой войны между тем могут оказаться особенно чувствительными для самих США: в стране, по прогнозам экспертов, может заметно вырасти инфляция и замедлиться экономический рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Дональд Трамп вдвое поднял пошлины на товары из Китая: теперь ставка для них составляет 20%. Формальное объяснение ограничений — угроза национальной безопасности США из-за притока в страну «синтетических опиоидов, включая фентанил».

Это повышение пошлин серьезно отразится на обеих странах: их товарооборот по итогам 2024 года составил $688 млрд, причем экспорт из Китая за этот период вырос почти на 5%, до $525 млрд.

Для США, отмечают в Goldman Sachs, новые ограничения означают фактически безальтернативный быстрый и заметный рост цен на многие товары.

На таких ожиданиях индекс потребительской уверенности (опережающий индикатор трат) в США снижается уже третий месяц подряд — в феврале он составил 98,3 пункта после 104,1 пункта в январе.

Дополнительные проблемы, вероятно, возникнут из-за встречных пошлин: с 10 марта Китай вводит их на некоторые сельхозтовары из США: 15-процентными тарифами будут обложены поставки мяса курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка, 10-процентными — сорго, соевых бобов, говядины, свинины, фруктов, овощей и молочной продукции.

Отметим, что в 2024 году КНР импортировала товаров американского АПК на $29,3 млрд, что на 14% меньше, чем в 2023-м. Китай последовательно диверсифицировал закупки такой продукции еще с первого срока господина Трампа, а также наращивал собственное производство. Например, из-за закупок в Бразилии доля США в общем китайском импорте соевых бобов снизилась до 21% в 2024 году с 40% в 2016-м. При этом для самих США китайский рынок остается одним из ключевых. Для сохранения нынешних объемов поставок США придется выходить на новые экспортные рынки и расширять поставки на старые.

Кроме ограничений в отношении Китая 4 марта вступают в силу 25-процентные пошлины на поставки из Канады и Мексики. Обещанные еще в феврале, они были отложены на месяц ради решения накопившихся противоречий в ходе переговоров. Но устранить дисбаланс торговли с США за такой короткий срок было фактически невозможно, поэтому введение пошлин стало ожидаемым. Канада уже заявила о немедленном разворачивании 25-процентных тарифов на американские товары, общая стоимость которых оценивается в $20 млрд. Еще более $80 млрд импорта будет затронуто ограничениями через три недели. Мексика объявит об ответных мерах позднее.

По оценкам Peterson Institute for International Economics, ограничения в отношении Мексики и Канады обернутся ростом цен на продукты питания, транспортные средства и запчасти к ним. На фоне торговых ограничений повышать цены будут и американские производители. В феврале индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) составил 50,3 пункта после январских 50,9 пункта, при этом индекс цен подскочил до 62,4 с 54,9 пункта. О возможном разгоне инфляции из-за введения пошлин предупреждала в том числе ФРС. На фоне таких растущих опасений в марте ключевая ставка, по всей видимости, снижена не будет. Более того, если ограничения продолжат действовать в полную силу, возможен и разворот денежно-кредитной политики ФРС.

Решения Дональда Трампа уже оказывают заметное влияние и на рынок нефти: после заявлений США и КНР о разворачивании пошлин стоимость Brent во вторник впервые с начала октября 2024 года опустилась до $70 за баррель. Аналитики прогнозируют замедление деловой активности в странах, затронутых пошлинами, и ждут дальнейшего снижения спроса на энергоносители.

Кристина Боровикова