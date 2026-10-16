Генеральная репетиция
Банк России обнаружил манипулирование со стороны топ-менеджера УК
ЦБ выявил факты манипулирования ценными бумагами со стороны гендиректора УК «Кинетик Капитал», что привело к ее убытку. Это довольно редкий случай, однако для самих компаний такие действия сотрудников грозят серьезными последствиями в виде возмещения потерь клиентам и возможным лишением лицензии. Для небольших УК с малым штатом меры ЦБ в отношении руководства могут вовсе обернуться прекращением деятельности.
16 октября Банк России объявил об установлении фактов манипулирования на биржевых торгах со стороны гендиректора управляющей компании «Кинетик Капитал» Вадима Соломахина. В первом квартале 2026 года топ-менеджер совершал сделки с акциями Сбербанка, Совкомбанка, «Сургутнефтегаза», а также облигациями двух выпусков ОФЗ.
По версии ЦБ, Вадим Соломахин, используя свой брокерский счет, совершал операции с ценными бумагами по рыночной цене, после чего «выставлял заявки обратной направленности» по цене выше цены покупки или ниже цены продажи. Затем, используя служебное положение и доступ к брокерскому счету компании, он выставлял встречные заявки. «Это приводило к краткосрочному изменению рыночной цены… и закрытию позиций по брокерскому счету» гендиректора, отмечают в Банке России.
Всего регулятор выявил более 120 подобных сделок, в результате которых общество получило убыток, а господин Соломахин — доход. Такие действия, по мнению ЦБ, попадают под ч. 2 ст. 6 закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Предписание о недопущении нарушений было выдано топ-менеджеру еще 13 октября. В компании не ответили на вопрос “Ъ”, какие действия намерены предпринять в связи с решением ЦБ.
УК «Кинетик Капитал» получила лицензию по управлению паевыми фондами в мае 2023 года. Под управлением компании находятся шесть закрытых ПИФов, предназначенных для квалинвесторов. Выручка от управления фондами за 2025 год составила 48,6 млн руб., чистая прибыль — 6,3 млн руб. В компании работают пять сотрудников. Конечным бенефициаром общества является Вадим Соломахин.
Выявление манипуляций ценами бумаг со стороны сотрудников профучастников — редкий случай на российском рынке. За пять лет Банк России выявил менее десятка таких операций, хотя только за 2025 год и три квартала 2026 года юрлицам и физлицам регулятор выдал около 400 предписаний. В частности, в 2025 году аналогичные претензии ЦБ предъявил гендиректору ИК «Питер-Траст» (в отношении операций в 2022–2023 годах), гендиректору и сотрудникам ИК «ЮниСервис Капитал» (в отношении операций в 2018–2023 годах).
В настоящее время у всех профучастников должны быть «собственные программы и протоколы отслеживания манипулирования рынками», отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Такие функции зачастую «возложены на отдельного сотрудника, который часто совмещает эту функцию с работой заместителя руководителя—контролера компании», отмечает Валерий Лях, ранее возглавлявший департамент ЦБ по противодействию недобросовестным практикам. Причем зачастую этот сотрудник «непосредственно подотчетен руководителю организации», отмечает он.
Подобное манипулирование чревато для профучастников серьезными последствиями.
В частности, управляющая компания несет ответственность перед клиентами в соответствии с законом «Об инвестиционных фондах», и, если конфликт интересов привел к убыткам клиента, УК «обязана за свой счет возместить все убытки», отмечают в юридической фирме «Лекап». Компания может лишиться и лицензии. В частности, летом 2025 года регулятор отозвал лицензию у ИК «Питер-Траст». В ЦБ не ответили “Ъ”, какое наказание может последовать для компании.
При этом для небольшой компании с небольшим штатом «любые действия регулятора и ограничения в отношении руководства фактически означают заморозку бизнеса», считает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. «С учетом репутационных последствий, которые нередко приводят к прекращению отношений с банками, организаторами торгов и клиентами, наиболее вероятным исходом для такой компании является уход с рынка, даже если лицензия не будет аннулирована»,— указывает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.
На решение проблемы манипулирования со стороны сотрудников профучастников направлена реформа надзора за манипулированием рынком и инсайдерской торговлей. 1 октября соответствующий законопроект был вынесен профильным комитетом Госдумы на рассмотрение во втором чтении. Согласно нему, профучастники будут обязаны выявлять нестандартные сделки, проверять их на предмет манипулирования и инсайда и уведомлять об этом ЦБ, а также контролировать все операции, совершаемые от их имени и за их счет, за счет клиента или по поручению клиента.