Генеральная репетиция

Выявление манипуляций ценами бумаг со стороны сотрудников профучастников — редкий случай на российском рынке. За пять лет Банк России выявил менее десятка таких операций, хотя только за 2025 год и три квартала 2026 года юрлицам и физлицам регулятор выдал около 400 предписаний. В частности, в 2025 году аналогичные претензии ЦБ предъявил гендиректору ИК «Питер-Траст» (в отношении операций в 2022–2023 годах), гендиректору и сотрудникам ИК «ЮниСервис Капитал» (в отношении операций в 2018–2023 годах).