Украина разбудила французских оружейников

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошедшей неделе подписал рекордный военный бюджет, предусматривающий направление на нужды обороны €413 млрд в течение ближайших семи лет. Закон, в отличие от многих других инициатив президента, не встретил сильного сопротивления в парламенте. Новых вливаний с нетерпением ожидает военная промышленность страны, получившая стимул к развитию после десятилетий урезания оборонных расходов. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на военно-морской базе в Тулоне с речью о новой оборонной стратегии (ноябрь 2022 года)

Фото: Eric Gaillard / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на военно-морской базе в Тулоне с речью о новой оборонной стратегии (ноябрь 2022 года)

Фото: Eric Gaillard / Pool / Reuters

Президент Эмманюэль Макрон свой первый президентский срок начал в 2017 году с того, что урезал военный бюджет и отправил в отставку начальника генерального штаба Пьера де Вилье. Свой второй срок он начал в иной международной ситуации — боевых действиях в центре Европы. И сейчас президент спешит наверстать упущенное за десятилетия, когда расходы на армию сокращали в надежде на то, что мир навсегда пришел на Европейский континент. Надо сказать, что этим же занимались и его предшественники. При Николя Саркози ассигнования на оборонные нужды, ранее составлявшие 4% BBП, были сокращены до 1%. C 1990-х армия потеряла 30% своих возможностей, в частности, из 1350 танков в строю осталось 220, из 700 самолетов — менее 250.

Согласно подписанному президентом закону, увеличится не только личный состав вооруженных сил, в том числе и за счет резервистов, но и количество военной техники.

На ее создание выделяется €268 млрд, куда войдут и затраты на поддержание в рабочем состоянии существующего вооружения: бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и кораблей. Год назад, 13 июня 2022 года, на международном оружейном салоне Eurosatory президент Макрон потребовал ввести в действие «экономику войны» и призвал военную промышленность дать армии столь необходимое ей вооружение, в нужных количествах и с наименьшими затратами. Оно, дал понять президент, необходимо как для собственных вооруженных сил, так и для того, чтобы помогать союзникам, в том числе Украине.

В отличие от других европейских стран—членов НАТО Франция почти не полагается на поставки из Соединенных Штатов.

Практически все необходимое — от стрелкового оружия до атомных подводных лодок — она производит сама. При этом значительная часть продукции идет на экспорт. Сейчас Франция продает на внешнем рынке множество видов военной техники. «Французское вооружение приносит доход не только благодаря самолету Rafale, который вносит очень большой вклад в эту цифру, зарекомендовав себя в качестве мирового эталона, но и еще ракетам, фрегатам, подводным лодкам, артиллерии, вертолетам, радарам, спутникам наблюдения»,— рассказал о статьях дохода в докладе парламенту министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Авиастроители Dassault Aviation, только что заключившие (после Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии и Греции) большой контракт с Индией, перестраивают мощности на производство истребителей Rafale, которые в последнее время пользуются куда большим спросом, чем гражданские бизнес-джеты Falcon. Руководители одной из главных военно-промышленных групп Nexter собираются увеличить производство самоходных артиллерийских установок Caesar с двух до шести в месяц, поскольку четверть имевшегося артиллерийского парка Франция уже переправила Украине, а на очереди в списке заказчиков стоят Бельгия, Чехия, Литва. В Шербуре строятся новые ударные атомные подводные лодки типа Barracuda, на верфях Naval Group в Сен-Назере (где до присоединения Крыма готовились так и не проданные России десантные вертолетоносцы типа Mistral) будет заложен новый атомный авианосец.

Производители оружия рады воспользоваться представившейся им возможностью вернуть потерянные позиции, хотя и признают, что процесс идет медленнее, чем ожидалось. Многие предприятия закрыты или переведены в другие страны, не хватает квалифицированных рабочих. Тем не менее заводы оживают, важные производства возвращаются на французскую землю. Сент-Этьен, бывшая оружейная столица Франции, потерявшая в мирное время значительную часть своих заводов и работников, возвращается к прославившей регион репутации «города-арсенала».

Конфликт на Украине не только привел к стремительному росту мирового рынка вооружений. Он постепенно меняет иерархию поставщиков оружия.

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), в пятерку крупнейших экспортеров оборонной продукции по-прежнему входят США, Россия, Франция, Китай и Германия, на долю которых приходится 76% мирового рынка. Однако за период 2018–2022 годов доля Франции выросла на 40%, поднявшись с 7,1% мировых продаж до 11%, в то время как России — опустилась с 22% до 16%. Как считают эксперты SIPRI, если эта тенденция, связанная во многом с военными действиями на Украине, продлится, у Франции есть шансы обойти Россию и выйти на второе место на мировом рынке вооружений.