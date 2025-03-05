Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире

На фоне неготовности Штатов оставаться единственным гарантом безопасности Европы французский президент Эмманюэль Макрон заговорил о том, что американский «атомный зонтик» пора менять на общеевропейский. Его основой, по мысли главы Елисейского дворца, могут стать ядерные силы Франции и, возможно, Великобритании. Это вызвало в стране опасения и споры: не собирается ли президент Франции разделить с кем попало право на «ядерную кнопку». Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Eric Gaillard, Pool / AP, File / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Eric Gaillard, Pool / AP, File / AP

Эмманюэль Макрон самым неожиданным образом отозвался на опасения будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который видит приближение Европы к «худшему сценарию» — НАТО без американских гарантий безопасности, включая ядерные. Президент заявил: если европейские партнеры хотят двигаться в сторону оборонной независимости и укрепления потенциала сдерживания, Франция готова вступить с ними в «стратегический диалог».

Тех критиков, которые заранее представили себе «брюссельских бюрократов» с атомной бомбой в руках, он успокоил замечанием, что Франция не готова передавать кому бы то ни было контроль над своей ядерной программой, но может предоставить Европе определенные преимущества, аналогично тому, как США обеспечивают безопасность союзников под своим «ядерным зонтиком».

Впрочем, чтобы укрыть всю Европу, зонт должен быть достаточно большим. А ядерный арсенал Франции с 1960 года строился по принципу «строго достаточного сдерживания»: обеспечить собственную защиту, сделав ущерб потенциального агрессора несоразмерно большим. Страна совершенно не собиралась вступать в атомные войны, тем более их выигрывать.

Французская ядерная стратегия включает понятие «жизненно важных интересов», определение которых остается намеренно расплывчатым.

В них, несомненно, входят территориальная целостность, защита населения и суверенитет страны. Но разные президенты Франции допускали расширительное толкование этого понятия, распространяя его также на европейских союзников. Как напомнил Эмманюэль Макрон, когда генерал де Голль и его соратники создавали «ядерный щит» страны, они всегда признавали и европейское измерение французских «жизненно важных интересов». В частности, де Голль считал реальным поводом для нанесения атомного удара вторжение войск «советского блока» на территорию Западной Германии и стран Бенилюкса.

Одним из ключевых элементов французской ядерной доктрины является возможность нанесения «предупредительного» удара.

Этот шаг рассматривается как демонстрация решимости, сигнал, что конфликт выходит на новый уровень. До начала 2000-х годов французская стратегия предполагала атомную бомбардировку крупных, густонаселенных центров. С развитием технологий и повышением точности вооружений основными целями стали не столько территории, сколько «центры власти» противника, что позволяет Франции точечно воздействовать на руководство агрессора, не прибегая к масштабному уничтожению гражданского населения.

В отличие от России, Франция не имеет ракет наземного базирования.

Авиационная составляющая сил сдерживания представлена стратегическими ВВС с истребителями-бомбардировщиками Rafale, вооруженными крылатыми ракетами. Морская составляющая включает четыре атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами с разделяющимися боеголовками. Флот вскоре должен получить новые подводные ракетоносцы, первый из которых войдет в строй к 2035 году. В ближайшие годы планируется оснащение вооруженных сил гиперзвуковыми ракетами, а также обновление баллистических и крылатых ракет-носителей ядерных зарядов.

Крупнейшие ядерные державы мира — США, Россия, а в будущем и Китай — располагают арсеналами порядка 1000 термоядерных боеголовок. Имеющиеся сегодня в арсенале Франции, согласно открытым источникам, 290 боеголовок достаточны для защиты ее национальных интересов, но для обеспечения безопасности всех 27 стран ЕС это число потребуется нарастить.

В ожидании этого на европейском континенте говорят о возможности стратегического сотрудничества с Великобританией, хоть и покинувшей объединенную Европу, но остающейся в НАТО. Сегодня она располагает только баллистическими ракетами, запускаемыми с подводных лодок. Обладая ядерным арсеналом с 1952 года, Лондон после «Брексита» решил увеличить число ядерных боеголовок до 260.

Если верить экспертам, ситуация в этих двух ядерных державах не равнозначна. В отличие от Великобритании, входящей в Группу по ядерному планированию НАТО и использующей боеголовки, разработанные в США, Франция самостоятельно производит свое ядерное оружие и не связана в этом смысле обязательствами перед альянсом. Это дает Парижу значительную свободу в формировании ядерной доктрины. Более того, Франция остается единственной ядерной державой Евросоюза, что и позволило президенту Макрону выступить в пользу создания общеевропейской системы ядерного сдерживания.

Разумеется, у этой идеи нашлись и противники, чьим основным опасением служит возможная «европеизация» стратегического управления. Главная соперница президента, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заранее выразила несогласие с возможностью предоставления французской ядерной защиты всей Европе, заявив, что страна «не должна делиться» ни с кем своими возможностями сдерживания.

Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню ответил на это в соцсети X, что ядерное сдерживание «останется французским» на всех этапах — от проектирования и производства оружия до его возможного применения, решение о котором принимает исключительно президент Франции. Однако он также добавил, что «жизненно важные интересы» Франции имеют европейское измерение, что свидетельствует о сложном балансе между национальной автономией и коллективной безопасностью.

В чем же может тогда проявиться расширение «ядерного зонтика» Франции? Как считают военные специалисты, прежде всего в замене ныне существующих американских ядерных арсеналов в Италии, Нидерландах, Германии и Бельгии, если администрация нового президента США решит вернуть домой свои боеголовки. Размещение ядерных сил в Восточной Европе в перспективе могло бы смягчить главный ночной кошмар европейских политиков: возможное нападение России с применением обычных вооружений, поскольку акт агрессии мог бы спровоцировать французский ядерный ответ в защиту Европы.

Но если Франция будет обязана защищать не только себя, это неизбежно означает рост военных расходов. В информационном докладе, представленном в 2023 году в Национальную ассамблею комиссией по национальной обороне и вооруженным силам, говорилось о том, что на поддержание и совершенствование ядерного арсенала уходит ежегодно от 11% до 13% годового оборонного бюджета.

В пересчете на население страны это означает, что каждый француз отдает на это около €7 в месяц.

Эта сумма должна будет увеличиться. Но население Пятой республики в большинстве своем согласно нести это бремя до тех пор, пока оно считает, что это защищает его от войны, а не приближает ее возможность: согласно регулярным опросам Министерства вооруженных сил, политику ядерного сдерживания поддерживают от 60% до 80% французов.