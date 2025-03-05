Париж соберет начальников штабов стран, готовых отправить миротворцев на Украину

Франция на следующей неделе соберет начальников генштабов вооруженных сил ряда стран. Встреча будет посвящена возможной отправке европейских войск на Украину в случае заключения соглашения об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: ludovic MARIN / AFP Эмманюэль Макрон

Фото: ludovic MARIN / AFP

«Мир на Украине, возможно, будет предполагать размещение европейских сил. Они не пойдут воевать сегодня, не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут там, как только мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение»,— сказал господин Макрон в обращении к французам, трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца. По словам главы государства, во встрече примут участие те страны, которые желают взять на себя ответственность в этом отношении.

18 февраля Эмманюэль Макрон заявил, что страна не готовится отправлять наземные войска на территорию Украины. Однако неопределенность позиций США об отправке войск на Украину оказывает стратегическое давление на президента России Владимира Путина, заявил господин Макрон. Эта неопределенность может быть полезна Западу, добавил он.

17 февраля лидеры стран Европы встретились на экстренном саммите в Париже. Они поспорили о размещении миротворцев на Украине. Против отправки войск выступили Германия, Италия, Польша и Испания, в то время как не входящая в ЕС Великобритания настояла на создании миротворческой миссии.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «Европа не хочет жить в хате с краю».