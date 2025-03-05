Макрон против «хрупкого перемирия» на Украине и за ядерное оружие. Главное

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине. Основные заявления французского лидера — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: ludovic MARIN / AFP Эмманюэль Макрон

Фото: ludovic MARIN / AFP