Европа не хочет жить в хате с краю

На фоне стремительно разворачивающегося между РФ и США переговорного процесса по конфликту на Украине выработать свою, по возможности единую позицию решили и в Европе. В понедельник в Париже состоялся экстренный саммит, на котором лидеры ведущих стран континента попытались определиться, какие гарантии безопасности европейцы могут дать Киеву и может ли в их числе быть размещение своих военных контингентов на Украине. Пока что однозначно готовность отправить на Украину войска высказал лишь премьер не входящей в ЕС Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на экстренном саммите в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на экстренном саммите в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Одной из главных целей экстренного саммита в Париже, который президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в понедельник, стало не допустить, чтобы Европу оставили в стороне от процесса урегулирования конфликта на Украине.

Ощущение, что европейцев в этом деле отодвигают на второй план, возникло не на пустом месте. В выходные спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог прямо заявил, что Европа не будет присутствовать за столом переговоров между представителями США и России и на последующих отдельных американо-украинских переговорах, хотя тут же уточнил, что «их (европейские.— “Ъ”) интересы будут учитываться».

Как бы то ни было, Вашингтон уже обратился к странам континента со своеобразным «опросником» о том, кто из них может внести свой вклад в гарантии безопасности Украине, кто готов направить туда войска в качестве миротворческих сил и какова может быть их численность.

Ответ на эти вопросы — как для американцев, так и для самих себя — европейские лидеры (главы государств и правительств Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также председатель Евросовета Антониу Кошта, главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте) и попытались найти в понедельник вечером на встрече в Елисейском дворце.

Одними из первых на сей счет еще накануне высказались в Варшаве. Глава МИДа страны Радослав Сикорский отметил, что в обеспечении безопасности Украины действительно должен быть «компонент ЕС».

Однако присутствие польских войск на территории Украины «не рассматривается, потому что долг Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию». Уже в понедельник вероятность размещения польских войск отверг и премьер Дональд Туск, подчеркнув, что при этом Варшава будет «поддерживать посредством логистической и политической поддержки другие страны, готовые предоставить такие гарантии безопасности».

В Швеции на эту идею отреагировали уклончиво. Стокгольм рассматривает все варианты действий, направленных на поддержание мира на Украине, в том числе возможность отправки миротворцев, отметила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

А вот премьер Великобритании Кир Стармер, первым из европейских лидеров отправляющийся в Белый дом на переговоры с Дональдом Трампом на следующей неделе и решивший выдвинуть Лондон на роль моста между Штатами и Европой, напротив, четко выразил готовность ввести на Украину британские миротворческие силы, если будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий.

«Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несению собственного бремени. Мы слишком долго говорили об этом, и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы занялись этим»,— загодя обозначил британский премьер главную канву своего обращения к европейским коллегам в Париже в статье для газеты The Daily Telegraph, опубликованной в воскресенье вечером.

При этом Стармер подчеркнул: Великобритания «готова играть ведущую роль» в обороне и обеспечении безопасности Украины, включая выделение £3 млрд в год до 2030 года, но и поддержка США «будет оставаться критически важной».

«Американские гарантии безопасности необходимы для прочного мира, потому что только США могут удержать Путина от нового нападения»,— отметил британский лидер.

Эта мысль, к слову, нашла поддержку у большинства стран Европы. По данным Politico, и Украина, и ЕС действительно настаивают на том, что США должны быть частью гарантий безопасности, не исключая участия американских войск в будущей миротворческой миссии. Кроме того, в последние дни в Европе стали склоняться к целесообразности плана автоматического вступления Украины в НАТО в случае явного нарушения Россией режима прекращения огня. В частности, эту идею уже открыто поддержал президент Финляндии Александр Стубб.

Между тем, по данным британского журнала The Economist, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил союзникам, что, по мнению США, миротворческие силы смогут эффективно исполнять свою миссию только в том случае, если наряду с военнослужащими из Европы в контингент войдут военные из неевропейских стран, таких как Бразилия и Китай.

Что думают на этот счет в упомянутых странах, пока неизвестно. Да и в Европе, судя по всему, решили не брать на себя поспешных обещаний. Как отметили в канцелярии французского президента, за нынешним совещанием, вероятно, последуют несколько других встреч, которые могут быть «расширены в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе».

Тем временем в Кремле назвали положительным фактом активное включение Европы в обсуждение своего участия в урегулировании конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, еще два месяца назад «все в мире, за исключением, наверное, России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну». «Отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт»,— отметил он, добавив, однако, что стоит дождаться итоговых заявлений представителей европейских государств.

Наталия Портякова