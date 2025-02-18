Страны Европы поспорили на саммите в Париже о размещении миротворцев на Украине

На встрече в Париже 17 февраля европейские страны поспорили при обсуждении отправки миротворческих войск на Украину, сообщила газета Financial Times (FT). По данным газеты, против инициативы выступили Германия, Италия, Польша и Испания, в то время как не входящая в Евросоюз Великобритания настаивает на создании миротворческой миссии.

Источники FT рассказали, что Франция на встрече предложила разместить миротворцев вдали от потенциальной линии соприкосновения. Однако вскоре после саммита канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал эти обсуждения «крайне неуместными» и преждевременными, поскольку боевые действия все еще продолжаются. Он рассказал, что был «раздражен» из-за дискуссии на эту тему.

Собеседники FT сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает отправку на Украину миротворцев «самым сложным и наименее эффективным» вариантом из возможных. МИД Испании уклончиво прокомментировал инициативу, подчеркнув, что до наступления мира «еще очень далеко». Власти Польши еще до саммита исключили отправку польских военных на Украину. Между тем неназванный британский чиновник заявил FT, что для реализации инициативы не требуется согласие всех европейских стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита в Париже заявил, что главами правительств европейских стран и руководством ЕК и НАТО никаких «обязательных решений» принято не было. Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи призвал увеличить инвестиции в европейскую безопасность и предоставить гарантии безопасности Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне заявил, что «предметных переговоров» по поводу миротворцев не ведется.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «''Европа не хочет жить в хате с краю''».

Лусине Баласян