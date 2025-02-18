Макрон: подготовка французских войск к отправке на Украину не ведется

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас страна не готовится отправлять наземные войска на территорию Украины. Однако неопределенность позиций США об отправке войск на Украину оказывает стратегическое давление на президента России Владимира Путина, заявил господин Макрон. Эта неопределенность может быть полезна Западу, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Я абсолютно никогда не объявлял об отправке наземных войск с французской стороны... Мы думаем о гарантиях безопасности. Именно эту стратегическую двусмысленность и несет с собой избрание Дональда Трампа. Это воссоздает стратегическую неопределенность»,— сказал господин Макрон (цитата по La Depeche).

Президент Франции добавил, что он готов к разговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Разумеется, я поговорю с ним еще раз, если это будет полезно в данной ситуации»,— заключил господин Макрон.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал газете The Wall Street Journal о том, что Вашингтон может ввести санкции против России и даже отправить американских военных на Украину, если Россия откажется урегулировать конфликт. Власти США намерены убедить Москву, что она может добиться большего за столом переговоров, чем на поле боя.

17 февраля лидеры стран Европы встретились на экстренном саммите в Париже. Они поспорили о размещении миротворцев на Украине. Против отправки войск выступили Германия, Италия, Польша и Испания, в то время как не входящая в ЕС Великобритания настояла на создании миротворческой миссии.

Подробности о переговорах в Париже — в материале «Ъ».