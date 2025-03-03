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Коммерсантъ FM
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Израиль может отключить электроснабжение Газы, чтобы надавить на «Хамас»

Правительство Израиля намерено усилить давление на палестинское движение «Хамас», чтобы вынудить его продлить первый этап соглашения о прекращении огня. На прошлой неделе Израиль объявил, что будет блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Теперь Тель-Авив планирует прекратить подачу электроэнергии в анклав, сообщает радио Kan.

Самая крайняя мера, на которую Израиль пойдет, чтобы вынудить «Хамас» согласиться с американской инициативой о продлении первого этапа,— повторная эвакуация палестинцев на юг анклава и возобновление боевых действий с применением новых вооружений, поставляемых из США. О том, что Армия обороны Израиля может возобновить боевые действия в анклаве, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 2 марта.

Перемирие между сторонами вступило в силу 19 января. Предполагалось, что оно будет состоять из трех этапов, на которых Израиль и «Хамас» будут производить обмен заложниками и телами погибших. Первый этап завершился 1 марта.

Позднее, 2 марта, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предоставил сторонам обновленную версию соглашения. Израиль сразу принял американскую инициативу. «Хамас» категорически отверг «план Уиткоффа», объявив о приверженности ранее установленным договоренностям.

Подробнее о первом этапе перемирия читайте в материале «Ъ» «"Хамас" обошелся без церемоний».

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