Меса Флорес скрывался от правосудия более десяти лет. За помощь в его поимке власти США предлагали вознаграждение до $5 млн. В Штатах ему предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, а также в использовании и хранении огнестрельного оружия; в Мексике его разыскивали по делам об организованной преступности и наркоторговле. ФБР подозревает его группировку в контрабанде в США крупных партий наркотиков, включая фентанил.