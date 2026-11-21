В Мексике задержали наркобарона, входящего в список самых разыскиваемых преступников ФБР
Мексиканские военные задержали наркобарона Фаусто Исидро Месу Флореса
Мексиканские военные в ночь на 21 ноября задержали Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Эль Чапо Исидро. По версии властей Мексики и США, он возглавляет наркокартель Meza Flores и входит в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников, пишет The Guardian. По данным Минобороны Мексики, в ходе операции погибли четверо военнослужащих, силовики убили семерых нападавших.
Операция прошла в штате Синалоа в северо-западной части страны. Всего задержали восемь человек, включая двух родственников наркобарона, занимающих высокие должности в преступных группировках. Их отправили в Мехико и передали в прокуратуру по делам организованной преступности.
Спецназ действовал при содействии американской разведки, сообщили в Минобороны. Во время операции по военным открыли огонь и применили взрывчатку. Бой развернулся рядом с местным стадионом, где в тот момент шел бейсбольный матч. Из-за стрельбы зрители спасались бегством, а игроки покинули поле.
После операции в штате вспыхнули столкновения силовиков с членами картеля, которые сооружали на дорогах баррикады. К этому моменту беспорядки в основном утихли.
Меса Флорес скрывался от правосудия более десяти лет. За помощь в его поимке власти США предлагали вознаграждение до $5 млн. В Штатах ему предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, а также в использовании и хранении огнестрельного оружия; в Мексике его разыскивали по делам об организованной преступности и наркоторговле. ФБР подозревает его группировку в контрабанде в США крупных партий наркотиков, включая фентанил.