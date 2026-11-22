Фестиваль российского кино открылся в Риме
В Риме открылся первый фестиваль российского кино, передает ТАСС. Первоначально показы планировалось провести в римском кинотеатре Barberini, с которым договаривались организаторы, но в итоге он отказался предоставить залы, поэтому кинопоказы стартовали в здании Русского дома.
Первой зрителям представили драму Александра Котта о блокаде Ленинграда «Ангелы Ладоги». После показа состоялась встреча с продюсерами фильма. В программу также включены «Авиатор» Егора Михалкова-Кончаловского, «Цинга» Владимира Головнева, «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко и «Финник 2» Дениса Чернова. Трехдневный фестиваль организовало «Роскино» при поддержке Минкультуры России и российского посольства. Показы продлятся до 23 ноября.
Компания Le Vele Srl, которая управляет Barberini, отозвала предоставленные организатором залы 17 ноября, передает Adnkronos. Компания объяснила, что ожидала культурное мероприятие независимой организации, но затем узнала об участии российских госструктур. Среди других оснований для отказа она назвала соблюдение санкций ЕС и угрозы безопасности зрителей и сотрудников при возможных протестах.
Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил на открытии, что власти страны заранее знали о фестивале и не возражали, а договоры с оператором кинотеатра были заключены. «Однако за несколько дней до открытия нашлись те, кто весьма настойчиво рекомендовал кинотеатру пересмотреть свои планы. Судя по дальнейшему развитию событий, к этим рекомендациям прислушались»,— сказал дипломат.