Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил на открытии, что власти страны заранее знали о фестивале и не возражали, а договоры с оператором кинотеатра были заключены. «Однако за несколько дней до открытия нашлись те, кто весьма настойчиво рекомендовал кинотеатру пересмотреть свои планы. Судя по дальнейшему развитию событий, к этим рекомендациям прислушались»,— сказал дипломат.