«Как вы знаете, Словакия не участвовала в первом кредите на €90 млрд, так же мы хотим поступить и сейчас, хотя нас политически шантажируют соединением этого кредита с бюджетом Евросоюза»,— сказал он в видеообращении, выложенном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).