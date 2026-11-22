Фицо: Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины
Словакия намерена отказаться от участия в новом кредите Украине на €45 млрд, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Выделить эти средства в 2027 году 18 ноября предложила Еврокомиссия — сумма должна дополнить уже согласованный заем на €90 млрд.
«Как вы знаете, Словакия не участвовала в первом кредите на €90 млрд, так же мы хотим поступить и сейчас, хотя нас политически шантажируют соединением этого кредита с бюджетом Евросоюза»,— сказал он в видеообращении, выложенном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Господин Фицо заявил, что Украина не сможет вернуть ничего из полученных в долг средств — поэтому, по его оценке, такую помощь нельзя считать кредитованием. «Это не кредиты, это дары»,— сказал премьер.
Для финансирования нового займа на €45 млрд предполагается выпустить общие долговые обязательства Евросоюза. Вернуть их Киеву предлагают из репараций, которые, как думают в Брюсселе, Россия выплатит Украине по окончании конфликта.