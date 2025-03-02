США ускорили поставки оружия Израилю на $4 млрд

Госсекретарь США Марко Рубио подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки военной помощи Израилю на $4 млрд. Он добавил, что администрация президента Дональда Трампа одобрила продажу вооружений Израилю почти на $12 млрд.

«Решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией Байдена, которая необоснованно запретила поставки Израилю ряда видов оружия и боеприпасов, является еще одним признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп»,— говорится в заявлении Госдепа.

В мае 2024 года экс-президент США Джо Байден приостановил поставку Израилю отдельных видов оружия, в числе которых 2000-фунтовые бомбы. Причиной стали военные операции ЦАХАЛа в густонаселенных районах сектора Газа. За несколько дней до приостановки поставок армия Израиля нанесла массированные авиаудары по Рафаху, где проживали 1,4 млн беженцев со всего анклава.

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