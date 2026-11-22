В городах Франции в субботу вновь прошли акции протеста — уже шестые подряд. В МВД заявили, что число участников значительно сократилось: в ведомстве оценили их количество в 82,5 тыс. человек против 106 тыс. в прошлую субботу. Организаторы же насчитали 150 тыс. протестующих — против 200 тыс. на прошлой неделе и 800 тыс. на самой первой акции, которая состоялась шесть недель назад, передает Agence France-Presse (AFP). Было задержано 144 человека.