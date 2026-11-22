В МВД Франции сообщили о значительном снижении числа митингующих
В городах Франции в субботу вновь прошли акции протеста — уже шестые подряд. В МВД заявили, что число участников значительно сократилось: в ведомстве оценили их количество в 82,5 тыс. человек против 106 тыс. в прошлую субботу. Организаторы же насчитали 150 тыс. протестующих — против 200 тыс. на прошлой неделе и 800 тыс. на самой первой акции, которая состоялась шесть недель назад, передает Agence France-Presse (AFP). Было задержано 144 человека.
Протесты проходят уже без массовых беспорядков, пишет агентство. Хотя в отдельных городах участники акций снова поджигали машины и мусорные баки, подобные происшествия происходят в стороне от основных колонн. AFP отмечает праздничную атмосферу прошедших шествий — например, на площади Республики в Париже играли музыканты, работали точки уличной еды, люди приходили протестовать в карнавальных костюмах. Некоторые участники принесли бутафорские надгробия в знак «смерти» соцслужб и образования.
Демонстрации, начавшиеся в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших лучших условий для учебы, переросло в общенациональные акции протеста против роста цен, плохого качества госуслуг, а также полицейского произвола. Волна протестов распространилась по всей Европе.