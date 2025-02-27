«Хамас» обошелся без церемоний

Израиль и радикальная группировка «Хамас» завершили первый этап сделки о прекращении огня. Утром в четверг на родину вернулись тела четырех израильских заложников, похищенных во время резни 7 октября 2023 года. Со своей стороны, Израиль освободил 600 палестинских заключенных, как это предписывали первоначальные условия. Но он категорически отказался от важного обязательства в рамках сделки — вывести войска с пограничной линии между Газой и Египтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Толпа приветствует освобожденных палестинских заключенных

Фото: Mohammed Torokman / Reuters Толпа приветствует освобожденных палестинских заключенных

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

В четверг Израиль получил и идентифицировал тела четырех жертв «черной субботы»: Цахи Идана (50 лет), Шломо Манцура (85 лет), Ицика Эльгарата (69 лет) и Охада Яхаломи (50 лет). Передача погибших Международному комитету Красного Креста (МККК) проходила в секторе Газа без характерной для «Хамаса» церемонии — с установкой гробов на сцене и демонстрацией пропагандистских плакатов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ультимативном порядке потребовал от группировки относиться с достоинством к узникам — как к живым, так и к мертвым.

Со своей стороны, еврейское государство освободило 600 заключенных палестинцев. Процесс проходил синхронно с передачей МККК тел четырех израильтян. «Мы синхронизировали процесс передачи тел вражеских заложников с освобождением наших героических заключенных, чтобы не дать оккупантам уклониться от выполнения соглашения»,— пояснили в «Хамасе». Отдельно боевики сообщили о своей готовности «вступить в переговоры, связанные со вторым этапом соглашения». Эта фаза сделки, в соответствии с первоначальными договоренностями, должна начаться 1 марта.

Точное число живых заложников из 50-ти, остающихся в руках «Хамаса», неизвестно. И, как подчеркивают представители радикальной группировки, «единственный способ вернуть всех» — это «участвовать в переговорах и соблюдать то, что было согласовано». Но правительство господина Нетаньяху дает понять, что готово к выполнению далеко не всех условий. Так, высокопоставленный источник пояснил ряду изданий, что власти отказываются от вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Филадельфийского коридора — участка территории на границе между сектором Газа и Египтом.

По условиям мирной сделки израильские военные должны оставить Филадельфийский коридор уже в эту субботу, на 42-й день прекращения огня, но власти Израиля опасаются, что после ухода сил ЦАХАЛа члены «Хамаса» попробуют вернуться в этот район и в очередной раз использовать его для контрабанды вооружения из соседнего Египта. По данным газеты The Wall Street Journal, вооруженное крыло «Хамаса» уже провело кадровую перетасовку на командном уровне и приступило к ремонту подземных коммуникаций, чтобы восстановить свои силы.

Стороны конфликта должны возобновить диалог в ближайшие дни. Это позволит сохранить режим прекращения огня, который официально истекает 1 марта.

По словам источников портала Axios, цель Израиля сейчас состоит в достижении такого соглашения с «Хамасом», которое бы позволило продлить первую фазу сделки еще на 42 дня. Ожидается, что в этот период будет освобождено больше заложников в обмен на палестинских заключенных.

Со своей стороны, «Хамас» подтвердил, что готов к промежуточным вариантам. «Мы готовы продлить первый этап сделки или объединить два этапа, но с учетом наших красных линий»,— заявил представитель организации Абдель Латиф аль-Кануа. Но он указал на то, что выполнение условий сделки должно привести к реализации пунктов окончательного урегулирования, таких как уход ЦАХАЛа.

Соседи Израиля по региону хотят, чтобы выдача всех заложников создала фундамент для такого урегулирования. «Есть опасения, что Нетаньяху снова начнет войну, как только возьмет всех заложников,— заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.— Конечно, угроза и террор, которые эта проблема создает в регионе, оказывают большое влияние. Нам необходимо решить ее как можно скорее».

В связи с этим, как пояснил министр, международное сообщество в лице России, США, стран ЕС и Китая должно «оказать необходимое давление на Израиль».

Что касается США, то они строят долгосрочные планы на анклав. Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ожидает, что в ближайшее время состоится масштабная встреча мировых девелоперов, посвященная реконструкции Газы. В эти выходные господин Уиткофф планирует отправиться с новым визитом на Ближний Восток, чтобы не только проинспектировать ход переговорного процесса, но и прощупать почву для продвижения американского плана реконструкции сектора.

Нил Кербелов