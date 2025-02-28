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Зеленский досрочно покинул Белый дом

Президент Украины покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Запланированная по итогу переговоров пресс-конференция отменена. Соглашение по совместной разработке украинских полезных ископаемых так и не было подписано.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Evan Vucci / AP

Владимир Зеленский

Фото: Evan Vucci / AP

В начале встречи Владимир Зеленский и Дональд Трамп поспорили о планах по урегулированию российско-украинского конфликта. Украинский президент исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ американский президент заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки».

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После встречи Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество. «Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру»,— сказал американский президент.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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