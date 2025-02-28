Зеленский досрочно покинул Белый дом

Президент Украины покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Запланированная по итогу переговоров пресс-конференция отменена. Соглашение по совместной разработке украинских полезных ископаемых так и не было подписано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Evan Vucci / AP Владимир Зеленский

Фото: Evan Vucci / AP

В начале встречи Владимир Зеленский и Дональд Трамп поспорили о планах по урегулированию российско-украинского конфликта. Украинский президент исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ американский президент заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки».

После встречи Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество. «Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру»,— сказал американский президент.

Лусине Баласян