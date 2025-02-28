Подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам отменено

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский так и не подписали сделку о совместной разработке украинских полезных ископаемых. Переговоры в Белом доме завершились раньше времени из-за разногласий лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Запланированная по итогу переговоров пресс-конференция президентов США и Украины также отменена. Дональд Трамп заявил, что убедился в неготовности Владимира Зеленского к миру.

Ожидалось, что в Вашингтоне Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам. Однако в начале встречи лидеры начали обсуждать российско-украинский конфликт. Владимир Зеленский отказался пойти на прекращение огня без гарантий безопасности, а Дональд Трамп обвинил его в неуважении к США.

Лусине Баласян