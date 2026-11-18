Наемник показался сумасшедшим
Солдата ВСУ из Никарагуа хотят отправить на принудительное лечение
В Мосгорсуде 18 ноября начался процесс по уголовному делу гражданина Никарагуа Санчеса Рейеса, обвиняемого СКР в службе наемником на стороне ВСУ. Повоевав на Украине, фигурант уехал в Турцию, а затем отправился в Россию, где его и задержали. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения, но врачи диагностировали у него психическое заболевание.
Заседание по уголовному делу гражданина Никарагуа прошло в закрытом режиме. Как выяснилось, связано это с психиатрическим заболеванием, диагностированным у подсудимого. Суд должен определить его на принудительное лечение, но для начала ознакомить с документами, которые забыли перевести на испанский язык.
СКР обвиняет Санчеса Рейеса в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ. По данным следствия, до 2022 года он выучился в Никарагуа на инженера-электрика и работал в государственной энергетической компании. Однако в январе 2025 года инженер добрался до Киева и вступил в интернациональный легион ВСУ — подразделение, в котором в основном служат иностранцы.
Выступая в различных СМИ, будущий фигурант утверждал, что приехал защищать на Украине «западные ценности», а в соцсетях периодически публиковал свои фотографии в облачении крестоносца с автоматом.
По словам российского адвоката обвиняемого Рейеса, военными подвигами или преступлениями на Украине его подзащитный не отметился, зато получил от ВСУ удостоверение участника боевых действий. Провоевав несколько месяцев, он написал заявление об увольнении из легиона и уехал в Турцию. «Видимо, решил, что лучше остаться живым, чем стать мертвым»,— добавил защитник.
29 декабря 2025 года Санчеса Рейеса задержали в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Турции. В полиции обратили внимание на странное поведение пассажира: он был сильно пьян, вел себя агрессивно, размахивал руками. При задержании фигурант оказал активное сопротивление, за что на него был составлен протокол, а Солнцевский районный суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). После отбытия наказания Санчеса Рейеса арестовали еще раз за то, что он ругался матом в общественном месте. И только в январе этого года он оказался в СИЗО по обвинению в наемничестве.
Как сообщил “Ъ” адвокат, его подзащитный ни по одному из обвинений свою вину не признал.
Он добавил, что в связи с выявленным заболеванием будет настаивать на принудительном лечении никарагуанца. В противном случае ему грозило бы от 7 до 15 лет заключения.
Летом этого года в интервью ТАСС председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что ведомство располагает установочными данными на почти 4 тыс. наемников из 70 стран, которые служили в ВСУ. Предполагается, что они будут осуждены, в том числе заочно.