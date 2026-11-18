29 декабря 2025 года Санчеса Рейеса задержали в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Турции. В полиции обратили внимание на странное поведение пассажира: он был сильно пьян, вел себя агрессивно, размахивал руками. При задержании фигурант оказал активное сопротивление, за что на него был составлен протокол, а Солнцевский районный суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). После отбытия наказания Санчеса Рейеса арестовали еще раз за то, что он ругался матом в общественном месте. И только в январе этого года он оказался в СИЗО по обвинению в наемничестве.