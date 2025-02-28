Трамп: Зеленскому придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что президенту Украины придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией. По словам американского лидера, Вашингтон уже начал обсуждать с Москвой параметры мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ben Curtis / AP Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ben Curtis / AP

«Я говорил с президентом Путиным, и мы постараемся привести это к такому результату, который устроит и вас, и его. Нам нужно договориться о сделке. Но мы уже обозначили ее рамки, и я думаю, что что-то может получиться»,— заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт «пора прекращать», и Россия в этом заинтересована.

«Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, ему (Зеленскому.— ''Ъ'') придется пойти на некоторые компромиссы»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопросы журналистов. «Я делаю это, чтобы спасать жизни. Во-вторых, чтобы сэкономить много денег, но я считаю это гораздо менее важным»,— добавил президент США.

Лусине Баласян