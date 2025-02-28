Трамп заявил Зеленскому: вы играете в азартную игру с третьей мировой войной

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот «играет в азартную игру с третьей мировой войной» и рискует «жизнями миллионов людей». По утверждению американского лидера, Украина «в не очень хорошем положении». По его словам, Киев не вправе диктовать Вашингтону, как относиться к российско-украинскому конфликту.

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Фото: Brian Snyder / Reuters Слева направо: Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране»,— сказал Дональд Трамп.

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