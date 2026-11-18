По информации агентства, новые требования — попытка ограничить применение китайского ИИ американскими компаниями без прямых запретов. Reuters пишет, что, по мнению сторонников жесткого курса в отношении Китая в Белом доме, Пекин старается «подсадить» американские компании на свои ИИ-модели за счет сочетания дешевизны и мощности.