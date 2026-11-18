Reuters: США потребуют от местных компаний сообщать о применении китайского ИИ
Администрация президента США может обязать американские компании публично сообщать об использовании китайских систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом написало Reuters со ссылкой на источники. По их данным, такие планы обсуждают Министерство финансов США и Управление научно-технической политики Белого дома.
По информации агентства, новые требования — попытка ограничить применение китайского ИИ американскими компаниями без прямых запретов. Reuters пишет, что, по мнению сторонников жесткого курса в отношении Китая в Белом доме, Пекин старается «подсадить» американские компании на свои ИИ-модели за счет сочетания дешевизны и мощности.
В случае принятия новых правил они напрямую коснутся в том числе сервиса аренды жилья Airbnb и разработчика ИИ-инструментов для программирования Anysphere, которые активно пользуются ИИ-моделями от китайских корпораций.