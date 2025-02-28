Зеленский: прекращение огня на Украине не сработает
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает». В ответ на попытку ему возразить господин Зеленский подчеркнул, что Киев не согласится на остановку боевых действий без гарантий долгосрочного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
«Мы никогда не примем только прекращение огня. Россия его нарушит»,— сказал Владимир Зеленский. Он призвал США дать гарантии Великобритании и Франции для размещения на Украине миротворческих сил. По его словам, иначе Лондон и Париж не реализуют эту инициативу. Дональд Трамп в ответ заявил, что у Украины «заканчиваются солдаты».
На вопрос журналистов о готовности США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирного соглашения Дональд Трамп заявил: «Дайте мне сначала заключить сделку. Я не хочу думать о безопасности прямо сейчас, нам надо сначала заключить сделку». Он подчеркнул, что российско-украинский конфлит пора прекращать, а для наступления мира украинскому президенту придется пойти на компромиссы.
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