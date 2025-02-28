Зеленский: прекращение огня на Украине не сработает

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает». В ответ на попытку ему возразить господин Зеленский подчеркнул, что Киев не согласится на остановку боевых действий без гарантий долгосрочного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Мы никогда не примем только прекращение огня. Россия его нарушит»,— сказал Владимир Зеленский. Он призвал США дать гарантии Великобритании и Франции для размещения на Украине миротворческих сил. По его словам, иначе Лондон и Париж не реализуют эту инициативу. Дональд Трамп в ответ заявил, что у Украины «заканчиваются солдаты».

На вопрос журналистов о готовности США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирного соглашения Дональд Трамп заявил: «Дайте мне сначала заключить сделку. Я не хочу думать о безопасности прямо сейчас, нам надо сначала заключить сделку». Он подчеркнул, что российско-украинский конфлит пора прекращать, а для наступления мира украинскому президенту придется пойти на компромиссы.

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