Трамп: Украина заключает сделку с Россией или США «умывают руки»

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киеву необходимо подписать мирное соглашение с Москвой или Вашингтон «умывает руки». По словам господина Трампа, Украина должна быть благодарна США, а многие действия украинских властей «были весьма неуважительными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Ваши люди очень храбры, но либо вы заключите сделку, либо мы уйдем, а если мы уйдем, то вы будете сражаться»,— заявил Дональд Трамп. «Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить, что я не хочу остановить войну. Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках. Вы должны быть благодарны нам. Вы не можете нам говорить "я хочу то, я хочу это". У Украины большие проблемы в конфликте с Россией. Я знаю, что вы не выигрываете»,— сказал президент США.

В ответ на возражение Владимира Зеленского о том, что Украина не пойдет на «просто прекращение огня» без гарантий выполнения соглашения, Дональд Трамп заявил: «Владимир Путин не захочет повторять. Как только мы заключим соглашение — все закончится».

Лусине Баласян