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Трамп: Украина заключает сделку с Россией или США «умывают руки»

Зеленский и Трамп поспорили на повышенных тонах

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киеву необходимо подписать мирное соглашение с Москвой или Вашингтон «умывает руки». По словам господина Трампа, Украина должна быть благодарна США, а многие действия украинских властей «были весьма неуважительными».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Ваши люди очень храбры, но либо вы заключите сделку, либо мы уйдем, а если мы уйдем, то вы будете сражаться»,— заявил Дональд Трамп. «Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить, что я не хочу остановить войну. Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках. Вы должны быть благодарны нам. Вы не можете нам говорить "я хочу то, я хочу это". У Украины большие проблемы в конфликте с Россией. Я знаю, что вы не выигрываете»,— сказал президент США.

«Вы должны быть благодарными»: как Трамп обругал Зеленского. Главное

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В ответ на возражение Владимира Зеленского о том, что Украина не пойдет на «просто прекращение огня» без гарантий выполнения соглашения, Дональд Трамп заявил: «Владимир Путин не захочет повторять. Как только мы заключим соглашение — все закончится».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах. Президент США был недоволен поведением и видом украинского лидера

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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