«Мы видим разрыв. С одной стороны, есть то, что нам нужно для сохранения поддержки проектов. А с другой стороны, самих проектов, которые мы можем защитить, стало меньше, а ситуативных задач — больше. Нам нужно в партнерстве придумывать, как наша совместная работа может отвечать взаимным интересам, потому что нам необходимо это аргументировать все более и более крепко с каждым годом».