Добро берут в оборот
Какие меры поддержки нужны для обеспечения работы НКО
Российский бизнес не отказывается от участия в благотворительности, несмотря на непростую экономическую ситуацию. По итогам прошлого года объемы поступлений в фонды превысили 177 млрд руб., и показатель растет, писал “Ъ”. Но распределять благотворительные бюджеты компаниям становится сложнее.
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Бизнесу нужны понятные проекты, которые будут иметь долгосрочный социальный эффект, а сами НКО сейчас вынуждены просить поддержать их операционную деятельность. На этот ключевой для отрасли вызов обратили внимание участники стартовой панельной дискуссии форума «Технологии добра», организаторами которого выступают ПАО «Совкомбанк» и фонд «Сколково». По словам руководителя направления социальных проектов компании «Лемана ПРО» Валерии Барановой, партнерство сейчас важно как никогда:
«Мы видим разрыв. С одной стороны, есть то, что нам нужно для сохранения поддержки проектов. А с другой стороны, самих проектов, которые мы можем защитить, стало меньше, а ситуативных задач — больше. Нам нужно в партнерстве придумывать, как наша совместная работа может отвечать взаимным интересам, потому что нам необходимо это аргументировать все более и более крепко с каждым годом».
В поиске решений НКО все чаще обращаются к технологиям. Например, Фонд президентских грантов запустил полностью цифровой сервис подачи заявок на поддержку. Помогает и искусственный интеллект. Однако полностью заменить людей невозможно, а именно кадров сейчас не хватает фондам, отмечает директор АНО «Рак победим» Ирина Николаева:
«Мы столкнулись с трудностью — нехваткой операционной команды для того, чтобы удержать масштаб. Тем более пока и речи не идет о том, чтобы дальше масштабироваться и развиваться в других городах. Для того чтобы упаковать проект, запустить, анонсировать, принимать подопечных, контролировать, оценивать социальный эффект, отчитываться, на каждом этапе нужны люди. И, соответственно, финансовая поддержка, административные расходы — все это остается незакрытым».
Первый зампред правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, который выступал модератором панельной дискуссии, пообещал найти решение этой проблемы:
«Хочу взять на себя обязательство по вопросу административной поддержки. Мы в Костромской области точно проведем какую-то пилотную возможность: поговорим с исполнительной властью, попробуем задействовать коммерческие возможности, чтобы создать систему, которая уделяла бы этому внимание. Чтобы успешные фонды, в зависимости от того, в каких объемах они развивают свои целевые задачи, не оставались без поддержки. Через год расскажем, как наш пилот проходит».
Но есть еще одна сложность — налоговая нагрузка, обратила внимание соучредитель и генеральный директор благотворительного фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова:
«Регионы лишатся права понижать налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для НКО. До сих пор такое право было, и многие регионы им пользовались. Это не обязанность, а возможность и право. И такое право оставляют только для производственных сфер, а в отношении социальной сферы и НКО регионы этого права лишаются. Я думаю, это не кто-то по злому умыслу сделал, но просто, как всегда, про НКО забыли».
Вопрос налоговой нагрузки на НКО тоже взят на контроль. Заместитель председателя Совета федерации Николай Журавлев пообещал обсудить его с правительством. В целом каждый участник дискуссии говорил о том, как важно слышать друг друга. И это то, без чего технологии добра не смогут работать.