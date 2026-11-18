ТРК «Таврия» потребовала включить редактора в доклад ЮНЕСКО о погибших журналистах
Херсонская областная телерадиокомпания «Таврия» потребовала у ЮНЕСКО прояснить ситуацию с отсутствием имени своего погибшего шеф-редактора Олега Клокова в докладе о безнаказанности убийств журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно опубликованному в начале ноября докладу ЮНЕСКО, за 2024–2025 годы из-за конфликта на Украине погибли 12 журналистов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в документе не упомянуты имена многих российских корреспондентов. По ее словам, за последние 13 лет ВСУ ответственны за убийство десятков российских журналистов, однако эти факты проигнорированы в официальном докладе.
Олег Клоков погиб в октябре 2022 года во время ракетного обстрела ВСУ эвакуационной колонны в Херсоне. Удар наносился из РСЗО HIMARS. Клоков погиб на месте, еще несколько сотрудников «Таврии» получили ранения различной степени тяжести. Журналиста посмертно наградили орденом Мужества.
«Особенно возмутительно, что имя Клокова уже фигурировало в публичных перечнях погибших российских журналистов, направлявшихся в ЮНЕСКО, а также в заявлениях официальных лиц. Несмотря на это, редакция вновь вынуждена напоминать международным структурам об обстоятельствах его гибели»,— заявили представители компании.
ЮНЕСКО ведет мониторинг убийств журналистов с 2006 года. С тех пор в мире зафиксировали гибель 1641 журналиста. В среднем ежегодно во время выполнения редакционных заданий или в связи с профессиональной деятельностью погибает 80 журналистов. За последние 20 лет, отмечает организация, более 50% корреспондентов погибли в странах, охваченных вооруженными конфликтами.