ЮНЕСКО ведет мониторинг убийств журналистов с 2006 года. С тех пор в мире зафиксировали гибель 1641 журналиста. В среднем ежегодно во время выполнения редакционных заданий или в связи с профессиональной деятельностью погибает 80 журналистов. За последние 20 лет, отмечает организация, более 50% корреспондентов погибли в странах, охваченных вооруженными конфликтами.