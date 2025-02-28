Министерство финансов Курской области возглавит Инна Апонасенко

С 4 марта исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области будет Инна Апонасенко. Сейчас она занимает должность первого замруководителя ведомства. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне стало известно, что пост врио министра финансов региона с 3 марта покидает Наталья Рудакова. Уточнялось, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

С конца января из правительства Курской области ушли три высокопоставленных чиновника. Первым его покинул курировавший сельское хозяйство врио вице-губернатора Сергей Стародубцев. Причиной его увольнения назывались проблемы со здоровьем. Затем в отставку ушел врио первого замгубернатора — председателя облправительства Алексей Дедов. В начале февраля стало известно об уходе врио «строительного» вице-губернатора Романа Денисова.

Также в конце января уволилась врио министра охраны ОКН региона Ирина Мусьял. В начале февраля ушел в отставку врио министра образования и науки Виталий Рязанцев. На прошлой неделе пост врио министра по тарифам и ценам покинул Сергей Токарев.

О том, как Александр Хинштейн начал собирать команду в Курской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова