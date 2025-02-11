Роман Денисов уходит с поста врио вице-губернатора Курской области

Врио замгубернатора Курской области Роман Денисов сегодня покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Денисов оставляет пост по собственному желанию

Фото: правительство Курской области Роман Денисов оставляет пост по собственному желанию

Фото: правительство Курской области

«Основной функционал Романа Юрьевича будет возложен на врио замгубернатора по строительству Владимира Базарова»,— добавил господин Хинштейн.

Роману Денисову 46 лет. Он в 2000 году окончил Курский государственный медицинский университет, в 2001-м — Курский государственный технический университет (сейчас — Юго-Западный госуниверситет). Курирующим строительство вице-губернатором Курской области был назначен в январе 2022 года при Романе Старовойте. Сохранил пост, когда регион возглавил Алексей Смирнов. При Александре Хинштейне проработал чуть больше двух месяцев.

Это уже третий заместитель господина Хинштейна, покинувший облправительство. Первым пост из-за проблем со здоровья оставил врио «аграрного» вице-губернатора Сергей Стародубцев, вторым — врио первого вице-губернатора — председателя правительства Алексей Дедов. Сообщалось, что он переходит на другую работу.

Владимир Базаров с 2020 года до начала февраля 2025-го работал в правительстве Белгородской области. Последняя должность — курирующий строительство вице-губернатор. О его назначении в курское правительство стало известно 5 февраля.

Алина Морозова